|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anna, Hana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júla 2026
Tragédia vo Vysokých Tatrách, po páde z hrebeňa zahynul 21-ročný turista
Tagy: Chata pod Rysmi
Muž však pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 21-ročný muž. Informovala o tom
Zdieľať
25.7.2026 (SITA.sk) - Muž však pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 21-ročný muž. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS). Ako priblížila, v sobotu v doobedných hodinách prijalo operačné stredisko žiadosť o pomoc z Dolinky pod Váhou. Poľská dvojica chcela vyjsť na Vysokú, no ešte v nástupe na hrebeň smerom do Kohútika sa rozhodli pre šmykľavý terén otočiť a vrátiť sa. Mladý muž sa však pošmykol a nasledoval približne 150 metrov dlhý pád. „O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu, ktorá pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Záchranári HZS boli vysadení na mieste pomocou palubného navijaku,“ priblížili horskí záchranári.
Muž však pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Jeho telesné pozostatky transportovali na heliport do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi. Druhý z dvojice sa nezranil a v sprievode zamestnanca Chaty pod Rysmi zostúpil k chate. Spolu s horským záchranárom ho previezli vrtuľníkom VZZS rovnako do Starého Smokovca. „O transport horských záchranárov naspäť do Starého Smokovca bola následne požiadaná letka Ministerstva vnútra SR, ktorá ich vyzdvihla na pristávacej ploche pri Chate pod Rysmi, kam medzičasom zostúpili,“ doplnila HZS.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, po páde z hrebeňa zahynul 21-ročný turista © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 21-ročný muž. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS). Ako priblížila, v sobotu v doobedných hodinách prijalo operačné stredisko žiadosť o pomoc z Dolinky pod Váhou. Poľská dvojica chcela vyjsť na Vysokú, no ešte v nástupe na hrebeň smerom do Kohútika sa rozhodli pre šmykľavý terén otočiť a vrátiť sa. Mladý muž sa však pošmykol a nasledoval približne 150 metrov dlhý pád. „O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu, ktorá pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Záchranári HZS boli vysadení na mieste pomocou palubného navijaku,“ priblížili horskí záchranári.
Muž však pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Jeho telesné pozostatky transportovali na heliport do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi. Druhý z dvojice sa nezranil a v sprievode zamestnanca Chaty pod Rysmi zostúpil k chate. Spolu s horským záchranárom ho previezli vrtuľníkom VZZS rovnako do Starého Smokovca. „O transport horských záchranárov naspäť do Starého Smokovca bola následne požiadaná letka Ministerstva vnútra SR, ktorá ich vyzdvihla na pristávacej ploche pri Chate pod Rysmi, kam medzičasom zostúpili,“ doplnila HZS.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, po páde z hrebeňa zahynul 21-ročný turista © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Chata pod Rysmi
<< predchádzajúci článok
Košické Jazero má problém s kvalitou vody, kúpanie zatiaľ neodporúčajú
Košické Jazero má problém s kvalitou vody, kúpanie zatiaľ neodporúčajú