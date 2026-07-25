Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 26.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anna, Hana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. júla 2026

Tragédia vo Vysokých Tatrách, po páde z hrebeňa zahynul 21-ročný turista


Tagy: Chata pod Rysmi

Muž však pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 21-ročný muž. Informovala o tom



Zdieľať
117343892_3192196244201660_7214096916316603907_o 676x381 25.7.2026 (SITA.sk) - Muž však pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.


Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 21-ročný muž. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS). Ako priblížila, v sobotu v doobedných hodinách prijalo operačné stredisko žiadosť o pomoc z Dolinky pod Váhou. Poľská dvojica chcela vyjsť na Vysokú, no ešte v nástupe na hrebeň smerom do Kohútika sa rozhodli pre šmykľavý terén otočiť a vrátiť sa. Mladý muž sa však pošmykol a nasledoval približne 150 metrov dlhý pád. „O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu, ktorá pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Záchranári HZS boli vysadení na mieste pomocou palubného navijaku,“ priblížili horskí záchranári.

Muž však pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Jeho telesné pozostatky transportovali na heliport do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi. Druhý z dvojice sa nezranil a v sprievode zamestnanca Chaty pod Rysmi zostúpil k chate. Spolu s horským záchranárom ho previezli vrtuľníkom VZZS rovnako do Starého Smokovca. „O transport horských záchranárov naspäť do Starého Smokovca bola následne požiadaná letka Ministerstva vnútra SR, ktorá ich vyzdvihla na pristávacej ploche pri Chate pod Rysmi, kam medzičasom zostúpili,“ doplnila HZS.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, po páde z hrebeňa zahynul 21-ročný turista © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chata pod Rysmi
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Košické Jazero má problém s kvalitou vody, kúpanie zatiaľ neodporúčajú

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 