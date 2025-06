Príďte na jednu čapovanú! Ryba Košice bude aj toto leto čapovať na festivaloch ikonickú treskoslovenskú tresku

Treskoslovenská je jedinečná vďaka pôvodnej receptúre

19.6.2025 (SITA.sk) - Ikonickú Treskoslovenskú tresku si môžu jej fanúšikovia aj toto leto vychutnať v jedinečnej forme – čapovanú priamo do čerstvého rožka. RYBA Košice opäť zamieri na letné festivaly, kde návštevníkom ponúkne správne vychladenú čapovanú tresku, ktorá sa nedá kúpiť v žiadnom obchode. Nájdu ju na dvoch trenčianskych festivaloch – v júli na festivale POHODA už po 11 x a v auguste na festivale GRAPE po 2x."Z čapovanej tresky sa stal festivalový hit, čo nás nesmierne teší. Ani toto leto nechceme sklamať jej fanúšikov, a preto ju budeme čapovať na dvoch veľkých festivaloch. Čapovaná treskoslovenská treska je svetový unikát, ktorý je už neoddeliteľnou súčasťou všetkých milovníkov tresky a jej pravej chuti," hovorí Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a.s., pod ktorú značka RYBA Košice patrí.Spoločnosť si pre návštevníkov festivalov pripravila aj nové dizajny originálneho Treska merchu, samozrejmosťou budú aj súťaže priamo na mieste a predávať sa budú aj ďalšie výrobky z portfólia TAURIS a RYBA Košice.Čapovaná treska je pritom na festivale POHODA už tradíciou, RYBA Košice sem s ňou po prvý raz prišla ešte v roku 2013 a odvtedy sa teší veľkej obľube. Každoročne na ňu čakajú dlhé rady milovníkov tresky. "Podľa našich štatistík priláka čapovaná treska približne každého štvrtého návštevníka tohto festivalu a my vždy vypredávame všetky zásoby," dodáva Richard Duda.Treskoslovenská treska je medzi ľuďmi mimoriadne obľúbená, a to sa vyrába už viac ako 70 rokov. Za jej úspechom stojí predovšetkým návrat k pôvodnej retro receptúre, ktorej základom je správny pomer bieleho mäsa z tresky, marinovanej zeleniny a lahodnej majonézy, ktorý kopíruje normu ešte z roku 1958.Treba doplniť, že tajomstvo kvality a nutričnej hodnoty Treskoslovenskej tresky je vo vysokom obsahu jemného bieleho mäsa z aljašských tresiek, ktoré sú voľne lovené v severovýchodnom Tichom oceáne, bez aditív, bez kože a majú certifikát o udržateľnosti MSC.Okrem čapovanej tresky budú mať na festivaloch premiéru aj dve treskonovinky, Treskoslovenská treska s humusom a Treska Protein Exklusiv, ktoré budú môcť návštevníci ochutnať.Informačný servis