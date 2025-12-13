|
Sobota 13.12.2025
Meniny má Lucia











13. decembra 2025
Príďte sa vykričať do ulíc, novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien organizuje protest
Novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien pozýva všetkých nahnevaných - ženy aj mužov, mladých aj starších - aby v pondelok o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave prišli svoju nespokojnosť „vykričať do ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien pozýva všetkých nahnevaných – ženy aj mužov, mladých aj starších – aby v pondelok o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave prišli svoju nespokojnosť „vykričať do ulíc“.
„Ako ženy, občianky a organizátorky verejných aktivít cítime, že už nemáme inú možnosť, ako postaviť sa na odpor verejne v uliciach,“ uvádza hnutie. Vznik hnutia je podľa predstaviteliek spontánnou reakciou na rozkladanie právneho štátu a na rozhodnutia parlamentu týkajúce sa zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov.
„Zrušenie kontrolných inštitúcií, oslabovanie vyšetrovania a kriminalizácia občianskej angažovanosti a opozície predstavujú rozkladanie demokracie. Táto krajina nepatrí mafiánom. Táto krajina patrí nám. Príďte im to vykričať v pondelok o 18:00 na Námestie slobody v Bratislave,“ hovorí Hnutie nahnevaných žien. Protest je občiansky a nestranícky. Vystúpia na ňom osobnosti verejného a občianskeho života.
