 Sobota 13.12.2025
 Z domova

13. decembra 2025

Príďte sa vykričať do ulíc, novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien organizuje protest


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Občianske združenie Protest

Novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien pozýva všetkých nahnevaných - ženy aj mužov, mladých aj starších - aby v pondelok o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave prišli svoju nespokojnosť „vykričať do ...



67a6370fd13c6717338416 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien pozýva všetkých nahnevaných – ženy aj mužov, mladých aj starších – aby v pondelok o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave prišli svoju nespokojnosť „vykričať do ulíc“.


Ako ženy, občianky a organizátorky verejných aktivít cítime, že už nemáme inú možnosť, ako postaviť sa na odpor verejne v uliciach,“ uvádza hnutie. Vznik hnutia je podľa predstaviteliek spontánnou reakciou na rozkladanie právneho štátu a na rozhodnutia parlamentu týkajúce sa zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov.

Zrušenie kontrolných inštitúcií, oslabovanie vyšetrovania a kriminalizácia občianskej angažovanosti a opozície predstavujú rozkladanie demokracie. Táto krajina nepatrí mafiánom. Táto krajina patrí nám. Príďte im to vykričať v pondelok o 18:00 na Námestie slobody v Bratislave,“ hovorí Hnutie nahnevaných žien. Protest je občiansky a nestranícky. Vystúpia na ňom osobnosti verejného a občianskeho života.


Zdroj: SITA.sk - Príďte sa vykričať do ulíc, novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien organizuje protest © SITA Všetky práva vyhradené.

