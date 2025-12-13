Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lucia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. decembra 2025

Kim Čong-un sa priznal, Severná Kórea pomáhala Rusku pri odmínovaní ukrajinského územia


Tagy: Odmínovanie Rusko-ukrajinský konflikt Severokórejský vodca

Severná Kórea vyslala tento rok vojenské jednotky na odmínovanie častí ruskej Kurskej oblasti, uviedol v sobotu severokórejský líder Kim Čong-un v prejave, ktorý vysielali ...



Zdieľať
north_korea_96408 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Severná Kórea vyslala tento rok vojenské jednotky na odmínovanie častí ruskej Kurskej oblasti, uviedol v sobotu severokórejský líder Kim Čong-un v prejave, ktorý vysielali štátne médiá. Ide o zriedkavé priznanie zo strany Pchjongjangu o nebezpečných úlohách, ktoré boli zverené severokórejským vojakom.


Podľa juhokórejských a západných spravodajských agentúr Severná Kórea vyslala tisíce vojakov na podporu takmer štvorročnej ruskej invázie na Ukrajinu. Analytici tvrdia, že Rusko poskytuje Severnej Kórei finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energiu výmenou za túto podporu, čo umožňuje diplomaticky izolovanej krajine obísť prísne medzinárodné sankcie týkajúce sa jej jadrového a raketového programu.

Kim podľa Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry (KCNA) privítal návrat ženijného pluku a poznamenal, že písali „listy do svojich rodných miest a dedín počas prestávok v odmínovaní“. Podľa KCNA počas 120-dňovej misie, ktorá sa začala v auguste, zahynulo deväť členov pluku. Kim udelil zosnulým štátne vyznamenania, aby „dodal večný lesk“ ich statočnosti.

Vy všetci, dôstojníci aj vojaci, ste preukázali obrovské hrdinstvo a takmer každý deň ste prekonávali nepredstaviteľnú duševnú a fyzickú záťaž,“ povedal Kim. Obrázky zverejnené KCNA ukazujú usmievavého Kima, ako na piatkovom ceremoniáli v Pchjongjangu objíma vojakov, z ktorých niektorí sa zdali byť zranení a na invalidných vozíkoch.


Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un sa priznal, Severná Kórea pomáhala Rusku pri odmínovaní ukrajinského územia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odmínovanie Rusko-ukrajinský konflikt Severokórejský vodca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zomrel herec a režisér Peter Mikulík, známy aj zo seriálu o štúrovcoch
<< predchádzajúci článok
Príďte sa vykričať do ulíc, novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien organizuje protest

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 