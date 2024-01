Priebeh referenda o parkovaní v Trnave bude zabezpečovať jedna mestská a 25 okrskových komisií

Odpovedať budú na päť otázok

Päťdesiattisíc eur na referendum

11.1.2024 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Trnave zriadilo pre organizovanie sobotného miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov mestskú komisiu pre referendum a 25 okrskových komisií. Každá z nich má päť členov, spolu tak bude v komisiách 130 ľudí.Okrem nich má každá komisia k dispozícii administratívneho zamestnanca, ktorého menuje primátor obvykle zo zamestnancov mesta.Miestne referendum o parkovaní v Trnave bude prebiehať od 7:00 do 22:00, voliči budú mať v celom meste k dispozícii 25 miestností pre referendum.„Odmena pre člena okrskovej komisie je 69 eur. Každý zapisovateľ dostane 86,25 eur a predseda komisie 89,70 eur. Všetci členovia komisií majú zároveň nárok aj na príspevok na stravné a občerstvenie spolu vo výške 20 eur,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová Obyvatelia Trnavy budú mať možnosť v sobotu odpovedať na päť otázok, ktoré sa týkajú parkovania v meste.Hneď v prvej sa môžu vyjadriť, či súhlasia so zrušením všeobecne záväzného nariadenia, ktoré rieši parkovaciu politiku v meste.Ďalšie otázky podmieňujú zavedenie novej parkovacej politiky vybudovaním bezplatných záchytných parkovísk s minimálnym počtom 1 380 parkovacích miest, zavedením pravidelnej kyvadlovej dopravy zo záchytných parkovísk do centra mesta či rovnakými podmienkami pre všetkých rezidentov vo všetkých rezidentských zónach.Výsledky miestneho referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. V Trnave je aktuálne 53 310 oprávnených voličov.Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyčlenilo na organizáciu prvého miestneho referenda v rozpočte mesta 50-tisíc eur.