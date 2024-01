Skoro polovica elektronických komponentov v ruských zbraniach je zo Západu. Ako sa dostávajú do Ruska?

Rusi môžu ľahšie obísť sankcie

Dodávky takmer vôbec neklesli

12.1.2024 (SITA.sk) - Spomedzi všetkých elektronických komponentov, ktoré Rusko dováža na výrobu zbraní, je 44 % vyvinutých západnými spoločnosťami.Referuje o tom web epravda.com.ua s odvolaním sa na Kyjivskú ekonomickú školu (KSE) a medzinárodnú pracovnú skupinu Jermak-McFaul.Výskumníci analyzovali údaje o dovoze 2 797 komponentov do Ruska - senzorov, mikročipov či navigačných systémov.Spomedzi komponentov, ktoré sú obsiahnuté v ruských zbraniach, takmer polovicu vyrábajú západné spoločnosti.Väčšinou sú to produkty amerických značiek Intel , Analog Devices, AMD a Texas Instruments. Medzi dodávateľmi prístrojov na numerické riadenie vedie nemecký Siemens Analytici vysvetľujú, že väčšina vojenských komponentov sa vyrába v továrňach týchto spoločností v tretích krajinách, ako je Čína, takže pre Rusov je jednoduchšie vytvoriť schémy na obchádzanie sankcií.Dovedna 20 % komponentov sa vyrába v západných krajinách, no tovar končí v Rusku cez množstvo sprostredkovateľov v Číne, Hongkongu, Turecku a Spojených arabských emirátoch.Niektoré z nich sa pre nedokonalú kontrolu exportu či manipuláciu s colnými dokladmi dostanú priamo do Ruska.Správa tiež uvádza, že dodávky vojenských komponentov do Ruska sa takmer vôbec neznížili. Za deväť mesiacov roku 2023 klesol dovoz len o 9,1 % v porovnaní s obdobím pred inváziou.