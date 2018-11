Priebeh volieb v okrese Trebišov je pokojný a bez narušení

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trebišov 10. novembra (TASR) – Pokojný priebeh volieb bez narušení a vážnejších incidentov hlásia z Okresnej volebnej komisie (OVK) v Trebišove. Komisia nemá ani informácie o údajnom kupovaní hlasov či výtržnostiach, zaoberá sa však viacerými usmerneniami pre okrskové komisie."Riešia sa skôr také technické veci, nič mimoriadne. Najväčšie problémy sú s účasťou pozorovateľov, resp. iných osôb, a ich možnosťou alebo nemožnosťou sprevádzať členov volebnej komisie, ktorí idú s prenosnou volebnou urnou," povedal pre TASR predseda OVK Juraj Pida. Zákon o prítomnosti pozorovateľov, ktorí chcú prenosnú schránku sprevádzať, nehovorí. "Podľa stanoviska ministerstva vnútra je to nenárokovateľné, pretože nikto si nemôže nárokovať to, aby mohol vstupovať do obydlia iného. Pokiaľ však majiteľ toho domu alebo bytu dá súhlas, kam pozval komisiu, tak my nemáme dosah na to, koho vpustí dnu," konštatoval Pida.Spory sa týkajú aj toho, či a koho vyslať z volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. Niektoré podnety sa týkali údajnej prítomnosti kandidujúcich starostov obcí pri volebných miestnostiach, polícia však porušenia zákona nepotvrdila.Člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Peter Pollák v sobotu povedal, že navštívil obec Boťany v okrese Trebišov a zaznamenal tam podozrenie z volebnej korupcie. Predsedovia okresnej aj miestnej okrskovej komisie však pre TASR uviedli, že v danom prípade nemali podnety. Vec mala riešiť polícia. "Udalosť v obci Boťany príslušníci Policajného zboru preverili. V danej veci doposiaľ nebolo prijaté žiadne oznámenie," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.