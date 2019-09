Priekopník mikrochirurgie oka Milan Izák má 80 rokov

Milan Izák, archívna snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica/Bratislava 26. septembra (TASR) – Profesor Milan Izák sa v roku 1979 podieľal v Československu na implantácii prvej umelej vnútroočnej šošovky po odstránení sivého zákalu. V tom istom roku aplikoval protiglaukómové operácie s použitím metód ruského profesora Sviatoslava Fjodorova. Vo štvrtok 26. septembra bude mať známy lekár a oftalmológ 80 rokov.Už začiatkom 60. rokov minulého storočia sa profesor Milan Izák intenzívne zaujímal o priekopnícke práce nemeckých odborníkov Heinricha Harmsa a Guntera Mackensena a začal operovať pod operačným mikroskopom.Od roku 1973 po prvých návštevách Kliniky mikrochirurgie oka v Moskve sa začala jeho spolupráca so svetovým mikrochirurgom prof. Fjodorovom. Milan Izák propagoval prvý v Československu mikrochirurgiu oka ako jediný spôsob, akým sa v budúcnosti operácie budú vykonávať. Aj proti odporu vtedajších odborných autorít presadzoval túto myšlienku na kongresoch doma i v zahraničí v publikáciách i na takzvaných "live surgery", pri ktorých sa obraz operovaného oka prenášal do kongresových sál pre stovky účastníkov kongresov.Milan Izák sa narodil 26. septembra 1939 v Banskej Bystrici. Študoval na Lekárskej fakulte Jana Evangelisty Purkyně v Brne. V roku 1966 obhájil atestáciu I. stupňa a v roku 1970 atestáciu II. stupňa, v roku 1997 bol vymenovaný za profesora. Absolvoval študijné a pracovné cesty do mnohých štátov sveta.Ako lekár pôsobil v Banskej Bystrici, najskôr na Krajskom ústave národného zdravia (KÚNZ). Keď sa v roku 1977 stal primárom očného oddelenia Krajskej nemocnice v Banskej Bystrici, nariadil odstrániť stropnú operačnú lampu a prikázal vykonávať všetky operácie len pod operačným mikroskopom.Od roku 1990 bol Milan Izák krajským odborníkom pre oftalmológiu a od roku 1994 predsedom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre oftalmológiu a hlavný konzultant Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) pôsobil v rokoch 1991-1999.Do roku 2009 vykonával funkciu prednostu Očnej kliniky Nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. O dva roky neskôr kliniku opustil. V súčasnosti pôsobí v súkromnom centre pre diagnostiku a laserovú liečbu oka.V rámci pedagogickej činnosti v rokoch 1998-1999 odovzdával svoje skúsenosti študentom Trnavskej univerzity.Počas svojej 55-ročnej profesionálnej dráhy sa stal autorom stoviek prednášok a publikácií, pričom mnohé získali medzinárodné ocenenia. Dvakrát dostal Oscara za odborný videofilm (San Francisco, USA - 2003 a 2006). Prináleží mu aj ocenenie za najlepší videofilm (Americká akadémia - San Diego, USA - 2005) a opäť za najlepší videofilm (WOC kongres Hong Kong – 2008).Prezident SR Rudolf Schuster udelil 18. mája 2004 Milanovi Izákovi Kríž prezidenta SR II. stupňa za významný prínos v oblasti medicíny v odbore oftalmológia.