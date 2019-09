Trump pozastavil iránskym a venezuelským predstaviteľom vstup do USA

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pozastavil možnosť vstupu do USA vysokopostaveným vládnym predstaviteľom Iránu a ich rodinným príslušníkom, informovala agentúra DPA.Trump vo vyhlásení Bieleho domu uviedol, že obmedzenie vstupu je v záujme Spojených štátov.Vyhlásenie sa nevzťahuje na ľudí s legálnym trvalým pobytom alebo osoby, ktorým bol udelený azyl alebo štatút utečenca.Trump takisto pozastavil možnosť vstupu do USA aj venezuelským vládnym a vojenským predstaviteľom, ktorí sú verní venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, uviedla agentúra AP.Vláda USA už Madura a ďalších venezuelských štátnych predstaviteľov a ľudí z prezidentovho úzkeho okruhu zaradila na sankčný zoznam.