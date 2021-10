Priemerná cena nového bytu v Bratislave prekonala 250 000 eur

Priemerná absolútna cena bytu v Bratislave v 3. kvartáli tohto roka prekonala štvrť milióna eur. A to aj napriek tomu, že sa priemerná rozloha bytov znižuje. Vyplýva to z dát spoločnosti Bencont Investments. Priemerná jednotková cena bytu v hlavnom meste bola koncom 3. kvartálu na úrovni 4073 eur za štvorcový meter (m2) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Medziročne tak byty zdraželi o 15 % a oproti 2. kvartálu tohto roka o 1,6 %.





Kým priemerná cena bratislavského bytu v rámci celého mesta bola na úrovni 250.000 eur, v Starom Meste táto hodnota presiahla 500.000 eur. Priemerná absolútna cena bytov tak medziročne narástla o desať percent, naopak, priemerná rozloha klesla zhruba o päť percent na 63,35 m2.Analytici spoločnosti však upozornili na pokles predaja bratislavských bytov, v 3. kvartáli sa predalo o štvrtinu menej než v predošlom štvrťroku. V číselnom vyjadrení išlo o 642 bytov. "Ide však o bežný sezónny pokles, ktorý súvisí s dovolenkovými mesiacmi júl a august," poznamenali analytici.Priemerná cena predaných bytov takisto rástla a dostala sa na úroveň 3860 eur za m2, čo je medziročne viac o 19 %. "Najprudšie rástli realizačné ceny v okrese Bratislava II, kde trh akceptoval zvyšovanie cien bytov nielen vo vyššej prémiovej kategórii bytov, ale aj v prípade štartovacích bytov na okraji okresu," povedal hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik. Najpredávanejšími ostali dvojizbové byty, ktoré tvorili polovicu celkového predaja.Rast realizačných cien na úrovni ponukových cien podľa analytikov hovorí o tom, že i napriek rekordným cenám dopyt toto zdražovanie akceptuje. "Potreba bývania je tu stále a trend kúpy nehnuteľnosti na Slovensku je v súčasnosti, ako aj historicky veľmi silný," poznamenali analytici. To by sa najbližšiu dobu nemalo meniť, preto analytici tvrdia, že rast cien nehnuteľností v metropole Slovenska bude pokračovať.Vysoké ceny však ľudí vyháňajú do okolitých obcí alebo do nájomného bývania, čo podľa Bruchánika predstavuje pre mesto problém, pretože táto časť obyvateľstva má často trvalý pobyt inde, ale využíva infraštruktúru hlavného mesta. "Čiastočným riešením tejto situácie by bolo sprehľadnenie, zjednodušenie a zrýchlenie povoľovacích procesov, ktoré by umožnili zvýšenú výstavbu, a tým pádom na trhu vytvorili konkurenciu, ktorá by zabránila ďalšiemu cenovému rastu," uzavrel analytik.