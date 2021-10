Trnavský kraj podporuje turizmus zvýhodnenými balíčkami, ľudí láka do akvaparkov na juhu regiónu

Chceli zatraktívniť akvaparky

Skvelý príklad spolupráce

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravila pre záujemcov o termálnu vodu balíčky Vlakom za termálom so spiatočným lístkom na vlak a vstupmi do akvaparkov v južnej časti kraja. Ich súčasťou je aj preprava autobusom zo železničnej stanice k akvaparku.Vďaka tomuto produktu môžu záujemcovia za výhodných podmienok navštíviť Thermalpark Dunajská Streda alebo Thermal Corvinus Veľký Meder.„Akvaparky boli jedným z odvetví, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najviac. Rozhodli sme sa zatraktívniť ich návštevnosť prostredníctvom výhodných balíčkov, ktorých súčasťou je pohodlná vlaková a autobusová doprava,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič Po príchode vlaku na železničnú stanicu môžu cestujúci vo vybraných časoch využiť bezplatnú autobusovú dopravu do akvaparkov.„Sme veľmi radi, že sa zrodil dlho očakávaný produkt, ktorý poskytne našim zákazníkom možnosť využiť pohodlnú a výhodnú formu cestovania do nášho Thermalparku. Je to skvelý príklad spolupráce subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Veríme, že budúcnosť prinesie ďalšie možnosti na realizáciu podobných iniciatív, ktoré podporia rozvoj turizmu v našom regióne,“ povedal riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda a predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov Gabriel Somogyi Pri príprave tohto produktu sa Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj spojila so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov a samotnými akvaparkami.