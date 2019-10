Priemerná mzda v Poľsku vzrástla v septembri takmer o 7 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 17. októbra (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Poľsku pokračovala v septembri v raste, tempo rastu však bolo miernejšie, než sa čakalo. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje poľského štatistického úradu.Priemerná hrubá mzda dosiahla v septembri 5084 zlotých (1183,56 eura). Medziročne to predstavuje rast o 6,6 %. Ekonómovia však počítali s ešte výraznejším rastom, o 7,1 %. Navyše, v medzimesačnom porovnaní mzdy zaznamenali pokles o 0,8 %.Za obdobie od januára do konca septembra sa hrubá mesačná mzda zvýšila medziročne o 6,8 %.Štatistický úrad zároveň zverejnil údaje o zamestnanosti. Podľa nich poľský podnikový sektor zamestnával v septembri 6,386 milióna ľudí. Oproti septembru minulého roka to bolo o 2,6 % viac a v porovnaní s augustom o 0,1 % menej.(1 EUR = 4,2955 PLN)