Sólymos: Plastové tašky by sa na Slovensku mohli úplne zakázať

Bratislava 17. októbra (TASR) – Envirorezort chce pokračovať v boji proti plastovým taškám. Podľa šéfa rezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) možno očakávať aj ich úplný zákaz na Slovensku.povedal vo štvrtok Sólymos.Jedným z cieľov rezortu životného prostredia je znižovanie používania plastových výrobkov, ktoré po pár použitiach končia v prírode, v moriach alebo na skládkach. Sólymos vyzdvihuje, že od januára 2018 sa na Slovensku spoplatnili ľahké plastové tašky, teda o rok skôr, ako to predpokladala Európska únia. Aj tieto opatrenia podľa neho prispeli k zníženiu ekologického vplyvu krajiny na životné prostredie.Pred desiatimi rokmi patrilo Slovensko k lídrom v spotrebe igelitových tašiek. Podľa štúdie Európskej komisie z roku 2010 sa ročne spotrebovalo 466 igelitových tašiek na hlavu. V roku 2018 toto číslo kleslo na 17.Znečistenie plastom sa však netýka len igelitových tašiek.vyzdvihol Sólymos.Pri obmedzovaní používania plastov je dôležitá najmä spolupráca štátu so spotrebiteľmi a predajcami.doplnil Sólymos. Podľa výskumov Viedenskej univerzity denne vypláva len z Dunaja do Čierneho mora až 4,2 tony plastov. Sólymós verí, že krokmi na obmedzenie používania plastov Slovensko prispieva k tomu, aby sa toto číslo znižovalo.