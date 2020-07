Priemerná starobná penzia medziročne stúpla o 26 eur, zvýšil sa aj počet jej poberateľov

Predčasný starobný dôchodok poberá menej ľudí

Počet poberateľov sirotských dôchodkov klesol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci júna tohto roka predstavoval 485 eur. Oproti júnu minulého roka tak vzrástol o 25,70 eura.Popri náraste sumy starobnej penzie sa zvýšil aj počet jej poberateľov. Kým v júni minulého roka starobný dôchodok dostávalo 1 milión 74-tisíc penzistov, v júni tohto roka už bolo na Slovensku 1 milión 84-tisíc starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa Priemerný predčasný starobný dôchodok medziročne vzrástol o 17,40 eura na 451,10 eura. Ku koncu minulého mesiaca ho dostávalo 14,5-tisíca penzistov, čo bolo o 654 dôchodcov menej ako v júni minulého roka.Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 216,60 eura. V porovnaní s júnom vlaňajška je tak vyšší o 7 eur.Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca Sociálna poisťovňa v priemernej výške 392,90 eura. Oproti júnu minulého roka ide o nárast o 13,70 eura. Sociálna poisťovňa ku koncu minulého mesiaca evidovala 233,6-tisíca poberateľov invalidných dôchodkov, čo je oproti júnu minulého roka pokles o 3,2-tisíca osôb.Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu júna tohto roka v priemere 271,50 eura. Za dvanásť mesiacov sa zvýšili o 8,40 eura. Tieto dôchodky pritom dostáva aktuálne 290,1-tisíca ovdovených žien. Počet poberateliek vdovskej penzie pritom v porovnaní s júnom vlaňajška klesol o 2,1-tisíca.Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vypláca 49,2-tisíca vdovcom, bola v júni tohto roka na úrovni 216 eur. V júni vlaňajška pritom vdovecká penzia dosahovala priemerne 207,60 eura a dostávalo ju 48,7-tisíca mužov.Sirotské dôchodky dostávalo na konci júna tohto roka 20,1-tisíca osôb, a to v priemernej výške 140,20 eura. Medziročne počet sirôt, poberajúcich sirotský dôchodok, klesol o 377 osôb a priemerná suma dávky stúpla o 4,70 eura.