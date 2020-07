V kauze vraždy Kuciaka sa bude súd zaoberať ďalšími dôkazmi, pozrie sa aj na komunikáciu obžalovaných

Videá z Kočnerovho telefónu ako dôkaz

Obhajoba predloží listiny z dielne NAKA

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó. Všetci traja svoju vinu popierajú.



Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia.



Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi.



Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2020 - V pondelok 20. a následne vo štvrtok 23. júla pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov. Súd by sa mal zaoberať vykonávaním ďalších dôkazov, vrátane záznamov komunikácií medzi obžalovanými.Obžaloba, ale aj právni zástupcovia poškodených navrhujú vykonať pred súdom viacero dôkazov. Medzi ne patria napríklad posudky, úradné záznamy, zvukové záznamy a tiež výsluchy svedkov.Právny zástupca rodiny Jána Kuciaka Daniel Lipšic napríklad navrhol prehrať viacero videí, ktoré boli objavené v zaistenom telefóne obžalovaného Mariana Kočnera Ten to však na pojednávaní 19. júna označil za narušenie súkromia jeho rodiny.Obhajoba zase avizovala predloženie listiny z dielne Národnej kriminálnej agentúry, ktorá sa má týkať vyšetrovania zločineckej skupiny z južného Slovenska. Tá by údajne mala dokazovať, že policajti ešte pred podaním obžaloby v prípade vraždy pracovali aj s inými verziami v súvislosti s tým, kto by mal stáť za násilnou smrťou novinára.Väčšinu z doposiaľ vykonaného dokazovania pred súdom tvorili dôkazné návrhy prokuratúry.