Priemerný vek obyvateľov Slovenska sa zvýšil. Ktoré okresy mali najstaršiu populáciu?

4.3.2025 (SITA.sk) - Priemerný vek obyvateľov Slovenska sa od roku 1996 do roku 2023 zvýšil o 7,1 roka. Podľa Štatistického úradu SR boli v roku 2023 najmladší obyvatelia v okresoch Kežmarok (35,1 roka), Námestovo (35,7) a Sabinov (35,9).Naopak, najstaršiu populáciu mali okresy Myjava (45,5), Partizánske (44,6), Prievidza (44,5) a Piešťany (44,5). Upozornil na to Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) . Od roku 1996 zostarli všetky okresy na Slovensku.Najmenej sa priemerný vek obyvateľstva zvýšil v okresoch Bratislava I, a to o 1,2 roka, Bratislava III o 1,6 roka, Senec o 2,1, Gelnica o 3,8 a Košice-okolie o 3,9 roka. Naopak, najviac obyvateľstvo zostarlo v okresoch Košice III, a to o 13,1 roka, Bratislava V o 11,6 a Ilava o 9,8 roka.Priemerný vek mužov a žien na Slovensku sa zhodne zvýšil približne o 7 rokov, u mužov z 33,3 na 40,3 roka a u žien z 36,3 na 43,4 roka.Podstatný rozdiel v starnutí populácie nastal medzi obyvateľstvom žijúcim na vidieku a v meste. Zatiaľ čo priemerný vek vidiečanov sa od roku 1996 do roku 2023 zvýšil o 4,1 roka, teda z 36,2 na 40,3 roka. V prípade mešťanov to bol vyše dvojnásobok, teda z 33,8 na 43,4 roka, čo predstavuje nárast o 9,6 roka.