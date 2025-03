Tatranskí záchranári prepisujú rekordy, počet zásahov na svahoch pribudlo

Stúpol počet ľahkých úrazov

Spolupracovali s leteckou záchrannou zdravotnou službou

Otvorené dvere pre nových dobrovoľných záchranárov

3.3.2025 (SITA.sk) - Tatranskí dobrovoľní záchranári opäť prepisujú tabuľku s rekordmi. Už pred mesiacom oznámili, že január prišiel s rekordom, čo sa týka zásahov na lyžiarskych svahoch, aký si doteraz nepamätajú.Vo Vysokých Tatrách na svahoch Štrbského Plesa, Bachledovej doliny a v Ždiari na Strednici a v Ski Centre Strachan ošetrili 170 úrazov. Februárová bilancia bola podľa predsedu Tatranskej horskej služby (THS) – dobrovoľného zboru Františka Mrázika ešte silnejšia, zasahovali totiž 192-krát.Z pohľadu závažnosti úrazov percentuálne stúpol podľa Mrázika počet tých ľahkých. „Stredne ťažké úrazy ostali na rovnakej úrovni. Počet ťažkých úrazov síce klesol z januárových 18 percent na súčasných deväť, no niektorí pacienti by sa mali počítať aj za viac ako jeden úraz," skonštatoval.Ako príklad uviedol 38-ročnú slovenskú lyžiarku, ktorá odchádzala zo svahu vrtuľníkom so zlomeninou nohy, poranením hlavy, poranením chrbtice a zlomeninou ôsmich rebier.„Na Solisku sa zase vážnou polytraumou skončil úraz snoubordistu, ktorý nezvládnutím jazdy skončil v bezvedomí vymrštený mimo zjazdovky v kosodrevine. Jeho snoubord sekal hrubé konáre kosodreviny ako sekera," opísal.Päťkrát dobrovoľní záchranári na svahoch spolupracovali s Leteckou záchrannou zdravotnou službou ATE. Gro úrazov tvorili poranenia kĺbov dolných končatín. Prevažne išlo o zranenia kolenných väzov.„Z pohľadu národnosti dominovali Poliaci, ktorí, rovnako ako je tomu u nás, mali vo februári školské prázdniny a ich chuť lyžovať bolo výrazne cítiť na slovenskej strane Tatier," poznamenal Mrázik.Paralelne so záchranou na svahoch sa počas sezóny konalo aj vyškolenie siedmich nových dobrovoľných záchranárov.„Byť členom Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru znamená byť všestranným v horských aktivitách. Lezenie v lete i zime, skialpinizmus, lyžovanie a dobrá kondícia ale nie sú všetko. V prvom rade musí byť na členov tímu spoľahnutie," zdôraznil ich predseda. Dodal, že po minuloročných siedmich nových členoch čakajú na tohtoročné kurzy ďalší dvaja uchádzači.„Dvere máme otvorené aj pre ďalšie nové tváre. Stačí vyplniť formulár zverejnený na našej internetovej stránke," informoval Mrázik. Rada THS DZ žiadosti pravidelne prehodnocuje a následne oznámi svoje stanovisko k žiadosti. Nasledujú vstupné testy z oblasti horolezectva, lyžovania a skialpinizmu a miestopisu Vysokých Tatier. Po úspešnom absolvovaní testov sa z uchádzača stáva čakateľ a postupuje do letného a zimného školenia horskej záchrany.