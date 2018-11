Priemerný vek poslancov v Trnave je 37 rokov, najstarší má 56 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 11. novembra (TASR) – Zo šiestich žien, ktoré zasadnú do novozvoleného 31-členného mestského zastupiteľstva (MZ) v Trnave, sú štyri učiteľky. Medzi 25 mužmi je najčastejšie zastúpené povolanie v oblasti IT technológií a manažérstva. Vyplýva to z údajov uverejnených na webovej stránke mesta.Priemerný vek nových trnavských poslancov je tesne nad 37 rokov, platí to aj pre samostatné skupiny poslankýň a poslancov. Úplne najmladšími poslancami MZ sú 27-roční Šimon Štefunko a Andrej Farkaš, na druhej strane rebríčka je 56-ročný Štefan Krištofík. V kategórii nad 50 rokov zvolili Trnavčania iba dvoch poslancov, najviac ich je v rozmedzí od 30 do 39 rokov. Najmladšia zo žien má 30 a najstaršia 53 rokov. Medzi povolaniami novozvolených poslancov sú advokáti, lekári, živnostníci, pracovníci logistiky i mechanik. Do zastupiteľstva boli opätovne zvolení aj doterajší dvaja zástupcovia primátora Petra Bročku – Tibor Pekarčík a Matej Lančarič i podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Marek Neštický.Na začiatku predchádzajúceho volebného obdobia v rokoch 2014-2018 boli najstaršími poslancami 69-roční Agnesa Petková a Jozef Čavojský, najmladším bol aj vtedy 23-ročný Šimon Štefunko. Vekový priemer poslaneckého zboru bol pred štyrmi rokmi 41,6 roka.Volebná účasť bola teraz v Trnave 37,74 percenta. Informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke. Na hlasovaní 10. novembra sa zúčastnilo 20.524 Trnavčanov, platných hlasov bolo 19.596. V zastupiteľstve bude sedieť 28 poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí. Z nich je 24 z platformy Petra Bročku Lepšia Trnava. Tri kreslá získala platforma Priateľská Trnava. Koalícia Naše mesTTo má dvoch poslancov a jedného Smer-SD. Pomer poslancov, ktorí obhájili svoje posty voči novým je 14 ku 17.