V 31-člennom nitrianskom parlamente bude 22 nezávislých poslancov

Nitra 11. novembra (TASR) - Nitrianske mestské zastupiteľstvo ovládnu v novom volebnom období nezávislí poslanci. V 31-člennom mestskom parlamente na základe rozhodnutia voličov získali 11 poslaneckých kresiel nezávislí poslanci a 11 poslaneckých kresiel nezávislí kandidáti Tímu Hattas. Koalícia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a Solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie obsadí päť poslaneckých kresiel, troch zástupcov bude mať Smer-SD, Slovenská národná strana. Do zastupiteľstva sa podľa zápisnice mestskej volebnej komisie dostala aj jedna poslankyňa za stranu NOVA.Medzi zvolenými poslancami je aj novozvolený primátor Marek Hattas (nezávislý, Tím Hattas), ktorého by mal v mestskom parlamente nahradiť poslanec koalície OĽaNO, Sloboda a Solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie. Do mestského zastupiteľstva sa nedostal súčasný primátor Jozef Dvonč (Smer-SD, SNS), ktorý končí aj vo funkcii primátora.V porovnaní so súčasným mestským zastupiteľstvom sa v nasledujúcom volebnom období výrazne zmení pomer síl v nitrianskom mestskom parlamente. V komunálnych voľbách pred štyrmi rokmi získala koalícia Smer-SD, KDH, SNS 19 poslaneckých kresiel, tri strana Sieť, jedného poslanca mala NOVA a do zastupiteľstva sa dostalo aj osem nezávislých poslancov. Vo volebnom období 2010 až 2014 bola dominancia koalície Smer-SD, KDH, SNS ešte výraznejšia, mala 28 poslaneckých mandátov. Zastupiteľstvo dopĺňali dvaja nezávislí poslanci, jedno kreslo obsadil poslanec za SDKÚ-DS.