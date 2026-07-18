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18. júla 2026
Priemysel brzdí slovenskú ekonomiku, tržby automobiliek klesajú už piaty mesiac za sebou
Tagy: Hospodárstvo SR Tržby
Analytici Inštitútu finančnej politiky upozorňujú, že za slabším výkonom automobilového sektora môžu stáť viaceré faktory. Slovenský priemysel pokračuje v nepriaznivom vývoji. Tržby podnikov v ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Analytici Inštitútu finančnej politiky upozorňujú, že za slabším výkonom automobilového sektora môžu stáť viaceré faktory.
Slovenský priemysel pokračuje v nepriaznivom vývoji. Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky boli v máji medziročne po zohľadnení inflácie nižšie o 2,4 %, pričom pokles sa síce mierne spomalil, no negatívny trend trvá už piaty mesiac za sebou. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, podľa ktorého zostáva priemysel jediným z piatich pravidelne sledovaných odvetví, ktoré od začiatku roka vykazuje pokles tržieb.
Na celkovom výsledku sa najvýraznejšie podpísal automobilový priemysel, ktorého reálne tržby medziročne klesli o 4,5 %. Práve výroba dopravných prostriedkov patrí medzi najvýznamnejšie piliere slovenskej ekonomiky, preto jej vývoj výrazne ovplyvňuje celkové čísla priemyslu.
Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) upozorňujú, že za slabším výkonom automobilového sektora môžu stáť viaceré faktory. „Výsledok potiahol najmä automobilový priemysel, ktorému sa v tomto roku nedarí. Príčinou je pravdepodobne rastúca čínska konkurencia prenikajúca na európsky trh a bariéry v medzinárodnom obchode,“ uviedli analytici IFP.
Slabšie výsledky zaznamenali aj ďalšie významné priemyselné odvetvia. Tržby vo výrobe kovov sa medziročne znížili o 7,4 %, vo výrobe drevených výrobkov o 18,3 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastov o 6,4 %. Podľa analytikov IFP čaká kovovýrobu v tomto roku významná zmena, keď sa majú košické oceliarne od októbra dostať pod kontrolu japonskej spoločnosti Nippon Steel.
Celkový pokles priemyslu čiastočne zmiernili odvetvia, ktorým sa darilo. Výroba strojov a zariadení zvýšila reálne tržby o 13,3 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15,4 % a rástli aj tržby vo výrobe koksu a ropných produktov. Mierny rast zaznamenal aj sektor energetiky, kde boli reálne tržby medziročne vyššie o 1,7 %.
Z pohľadu celej ekonomiky však vývoj nebol jednoznačne negatívny. Tržby medziročne vzrástli vo všetkých ostatných pravidelne sledovaných odvetviach. Najvýraznejší rast vykázal sektor informácií a komunikácie, kde sa zvýšili o 8,3 %, nasledovala doprava a skladovanie s rastom o 6,1 %. Vybrané trhové služby si polepšili o 3,5 %.
Stavebníctvo síce zostalo v medziročnom pluse, jeho rast sa však výrazne spomalil. Tržby boli oproti máju minulého roka vyššie len o 0,4 %, čo predstavuje najslabší výsledok za posledných päť mesiacov. Analytici IFP pripomínajú, že marcový medziročný rast tržieb o 17,6 % bol pravdepodobne iba jednorazovým výkyvom. V medzimesačnom porovnaní, po sezónnom očistení, tržby stavebných podnikov v máji klesli o 2,9 %.
Pri pohľade na medzimesačný vývoj sa situácia javí priaznivejšie. Tržby po sezónnom očistení vzrástli v štyroch z piatich sledovaných odvetví. Priemysel si polepšil o 2,1 %, informačné a komunikačné činnosti o 3,3 %, vybrané trhové služby o 1,3 % a doprava o 0,5 %. Jediným odvetvím s medzimesačným poklesom zostalo stavebníctvo.
Súhrnné údaje za prvých päť mesiacov roka potvrdzujú rozdielny vývoj jednotlivých sektorov ekonomiky. Najrýchlejšie rástli informačné a komunikačné činnosti, ktorých tržby sa medziročne zvýšili o 10,4 %. Nasledovalo stavebníctvo s rastom o 5,9 %, doprava so skladovaním o 4,4 % a vybrané trhové služby o 2,9 %.
Priemysel zostáva jediným sledovaným odvetvím, ktoré je od začiatku roka v mínuse, keď jeho reálne tržby medziročne klesli o 3,1 %. Tento vývoj naznačuje, že najväčšie výrobné odvetvie slovenskej ekonomiky naďalej čelí nepriaznivým podmienkam, zatiaľ čo služby si udržiavajú rastový trend.
Zdroj: SITA.sk - Priemysel brzdí slovenskú ekonomiku, tržby automobiliek klesajú už piaty mesiac za sebou © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský priemysel pokračuje v nepriaznivom vývoji. Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky boli v máji medziročne po zohľadnení inflácie nižšie o 2,4 %, pričom pokles sa síce mierne spomalil, no negatívny trend trvá už piaty mesiac za sebou. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, podľa ktorého zostáva priemysel jediným z piatich pravidelne sledovaných odvetví, ktoré od začiatku roka vykazuje pokles tržieb.
Na celkovom výsledku sa najvýraznejšie podpísal automobilový priemysel, ktorého reálne tržby medziročne klesli o 4,5 %. Práve výroba dopravných prostriedkov patrí medzi najvýznamnejšie piliere slovenskej ekonomiky, preto jej vývoj výrazne ovplyvňuje celkové čísla priemyslu.
V ostatných odvetviach tržby rástli
Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) upozorňujú, že za slabším výkonom automobilového sektora môžu stáť viaceré faktory. „Výsledok potiahol najmä automobilový priemysel, ktorému sa v tomto roku nedarí. Príčinou je pravdepodobne rastúca čínska konkurencia prenikajúca na európsky trh a bariéry v medzinárodnom obchode,“ uviedli analytici IFP.
Slabšie výsledky zaznamenali aj ďalšie významné priemyselné odvetvia. Tržby vo výrobe kovov sa medziročne znížili o 7,4 %, vo výrobe drevených výrobkov o 18,3 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastov o 6,4 %. Podľa analytikov IFP čaká kovovýrobu v tomto roku významná zmena, keď sa majú košické oceliarne od októbra dostať pod kontrolu japonskej spoločnosti Nippon Steel.
Celkový pokles priemyslu čiastočne zmiernili odvetvia, ktorým sa darilo. Výroba strojov a zariadení zvýšila reálne tržby o 13,3 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15,4 % a rástli aj tržby vo výrobe koksu a ropných produktov. Mierny rast zaznamenal aj sektor energetiky, kde boli reálne tržby medziročne vyššie o 1,7 %.
Z pohľadu celej ekonomiky však vývoj nebol jednoznačne negatívny. Tržby medziročne vzrástli vo všetkých ostatných pravidelne sledovaných odvetviach. Najvýraznejší rast vykázal sektor informácií a komunikácie, kde sa zvýšili o 8,3 %, nasledovala doprava a skladovanie s rastom o 6,1 %. Vybrané trhové služby si polepšili o 3,5 %.
Stavebníctvo výrazne spomalilo
Stavebníctvo síce zostalo v medziročnom pluse, jeho rast sa však výrazne spomalil. Tržby boli oproti máju minulého roka vyššie len o 0,4 %, čo predstavuje najslabší výsledok za posledných päť mesiacov. Analytici IFP pripomínajú, že marcový medziročný rast tržieb o 17,6 % bol pravdepodobne iba jednorazovým výkyvom. V medzimesačnom porovnaní, po sezónnom očistení, tržby stavebných podnikov v máji klesli o 2,9 %.
Pri pohľade na medzimesačný vývoj sa situácia javí priaznivejšie. Tržby po sezónnom očistení vzrástli v štyroch z piatich sledovaných odvetví. Priemysel si polepšil o 2,1 %, informačné a komunikačné činnosti o 3,3 %, vybrané trhové služby o 1,3 % a doprava o 0,5 %. Jediným odvetvím s medzimesačným poklesom zostalo stavebníctvo.
Súhrnné údaje za prvých päť mesiacov roka potvrdzujú rozdielny vývoj jednotlivých sektorov ekonomiky. Najrýchlejšie rástli informačné a komunikačné činnosti, ktorých tržby sa medziročne zvýšili o 10,4 %. Nasledovalo stavebníctvo s rastom o 5,9 %, doprava so skladovaním o 4,4 % a vybrané trhové služby o 2,9 %.
Priemysel zostáva jediným sledovaným odvetvím, ktoré je od začiatku roka v mínuse, keď jeho reálne tržby medziročne klesli o 3,1 %. Tento vývoj naznačuje, že najväčšie výrobné odvetvie slovenskej ekonomiky naďalej čelí nepriaznivým podmienkam, zatiaľ čo služby si udržiavajú rastový trend.
Zdroj: SITA.sk - Priemysel brzdí slovenskú ekonomiku, tržby automobiliek klesajú už piaty mesiac za sebou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hospodárstvo SR Tržby
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