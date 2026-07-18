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 24hod.sk    Ekonomika

18. júla 2026

Platobné karty ustupujú do úzadia, budúcnosť nakupovania ovládajú aplikácie a umelá inteligencia


Tagy: E-commerce E-shopy Online nakupovanie Platobné karty Platobné metódy

Spotrebitelia dnes očakávajú rovnakú jednoduchosť pri nakupovaní, akú poznajú z používania digitálnych služieb. Online nakupovanie na Slovensku pokračuje v raste, no čoraz väčšiu úlohu už ...



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gettyimages 1997191017 676x451 18.7.2026 (SITA.sk) - Spotrebitelia dnes očakávajú rovnakú jednoduchosť pri nakupovaní, akú poznajú z používania digitálnych služieb.


Online nakupovanie na Slovensku pokračuje v raste, no čoraz väčšiu úlohu už nezohrávajú len klasické e-shopy. Spotrebitelia sa vo väčšej miere presúvajú do mobilných aplikácií obchodníkov a maloobchodných reťazcov, ktoré sa stávajú novým štandardom digitálneho nakupovania. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mastercard, podľa ktorého dnes aplikácie obchodníkov využíva už polovica slovenských zákazníkov. Pred piatimi rokmi ich pritom používala iba tretina respondentov.

Mobilné aplikácie už neslúžia len na nákupy cez internet. Čoraz častejšie sa uplatňujú aj v kamenných predajniach, kde ich využíva viac ako štvrtina spotrebiteľov. Zákazníci prostredníctvom nich získavajú zľavy, vernostné výhody či elektronické účtenky, čím sa prepája online a fyzické nakupovanie.

Digitálne peňaženky a tokenizácia


Generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Jana Lvová hovorí, že spotrebitelia dnes očakávajú rovnakú jednoduchosť pri nakupovaní, akú poznajú z používania digitálnych služieb. „Platba sa stáva prirodzenou súčasťou celého nákupného zážitku. Práve spojenie pohodlia, bezpečnosti a nových technológií zadefinuje budúcnosť moderného nakupovania,“ uviedla.

Samotné online nakupovanie je na Slovensku už prakticky samozrejmosťou. Podľa prieskumu nakupuje cez internet rekordných 93 % Slovákov, najčastejšie dvakrát až trikrát mesačne. Približne každý ôsmy zákazník si objednáva tovar alebo služby niekoľkokrát týždenne. Napriek rastúcej digitalizácii zostáva jednou z hlavných priorít bezpečnosť. Takmer polovica respondentov uviedla, že nakupuje výlučne u dôveryhodných predajcov.

Mení sa aj spôsob platenia. Hoci platobná karta zostáva najrozšírenejším platobným nástrojom pri online nákupoch, ubúda zákazníkov, ktorí pri každej transakcii ručne vypĺňajú údaje z karty. Naopak, rastie popularita digitálnych peňaženiek a tokenizovaných platieb. Tie dnes pri nákupoch na internete využíva viac ako štvrtina spotrebiteľov.

Tokenizácia patrí medzi technológie, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť digitálnych platieb. Namiesto skutočného čísla platobnej karty sa pri transakcii používa šifrovaný digitálny token, čo znižuje riziko zneužitia údajov. Zároveň umožňuje rýchlejšie potvrdenie platby a odstraňuje potrebu opakovaného zadávania údajov o karte.

Plynulé platby na pozadí


Na rovnakom princípe fungujú aj takzvané plynulé platby na pozadí, ktoré sa už stali bežnou súčasťou služieb, ako sú taxislužby či platformy na rozvoz jedla. Používateľ po uložení tokenizovanej karty nemusí pri každej objednávke vykonávať samostatnú platbu. Tá sa uskutoční automaticky, bezpečne a prakticky nepozorovane.

Do oblasti digitálnych platieb začína výraznejšie vstupovať aj umelá inteligencia. Spoločnosť Mastercard na Slovensku nedávno úspešne uskutočnila prvú platbu prostredníctvom služby Mastercard Agent Pay, ktorá demonštruje možnosť, aby nákup v mene zákazníka realizoval agent využívajúci umelú inteligenciu. Podmienkou je vždy jasný súhlas používateľa a zachovanie jeho kontroly nad transakciou.

Podľa údajov poradenskej spoločnosti Edgar, Dunn & Company by trh takzvaného agentného obchodu mohol rásť tempom približne 67 % ročne. Potenciál umelej inteligencie potvrdzuje aj štúdia spoločnosti McKinsey, podľa ktorej až 84 % európskych spotrebiteľov využíva nástroje umelej inteligencie vo svojom každodennom živote. Vývoj naznačuje, že AI nebude len pomáhať pri vyhľadávaní produktov, ale postupne sa môže stať aj aktívnym sprostredkovateľom samotného nákupu a platby.


Zdroj: SITA.sk - Platobné karty ustupujú do úzadia, budúcnosť nakupovania ovládajú aplikácie a umelá inteligencia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: E-commerce E-shopy Online nakupovanie Platobné karty Platobné metódy
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