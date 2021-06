Priemysel môže dopadnúť ako gastro, ak štát zmení schému pomoci, varuje Klub 500

Dopadne priemysel ako gastro?

Zmätočný COVID automat

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na zachovanie súčasnej formy štátnej pomoci pre firmy zasiahnuté pandémiou do konca roka vyzvalo vládu združenie najväčších slovenských zamestnávateľov Klub 500 Ako zdôraznil na utorkovej tlačovej besede výkonný riaditeľ klubu Tibor Gregor , zámer štátu poskytovať od júla príspevky na udržanie pracovných miest len v najhorších okresoch podľa COVID automatu a v tých prevádzkach, ktoré boli rozhodnutím hygienika zatvorené, je nedostačujúci a nedomyslený.Je presvedčený, že poškodí nielen podnikateľský sektor, ale aj samotný štát. Ten práve vďaka pomoci mohol dokonca zarobiť na firmách, ktoré vďaka záchrane mohli odvádzať peniaze do štátneho rozpočtu.Zároveň poukázal na to, že vďaka prežitiu firiem neboli dokonca ani príjmy do štátneho rozpočtu v minulom roku až tak výrazne zasiahnuté, navyše pri štátnej pomoci časť financií pochádzala z eurofondov.„Pomoc na udržanie pracovných miest je v princípe 'investícia' štátu na zabezpečenie svojich budúcich príjmov, z ktorých krajina funguje. Ak podnik udrží pracovné miesto a zamestnanca neprepustí, ten neskončí na úrade práce a nebude odkázaný na dávky od štátu. Práve naopak, pri udržaní pracovného miesta sa štátu investícia vráti v podobe zaplatených daní a odvodov a štát je tak 'ziskový'. Nová schéma štátnej pomoc však prinesie úplný opak,“ upozornil Tibor Gregor.Ak štát podľa Gregora nepodá firmám pomocnú ruku, tie napokon budú musieť pre pretrvávajúcu krízu, neistotu, ako aj pre rekordný nárast cien energií, vstupných surovín a materiálov prepúšťať.Podľa neho pri ďalšej vlne pandémie sa môže stať, že priemysel sa ocitne v rovnakej situácii ako gastro sektor. Síce veľa času na zmenu rozhodnutia vlády nie je, Tibor Gregor si myslí, že ak by chcel kabinet úprimne pomôcť slovenskej ekonomike, dokázal by včas predĺžiť pôvodnú podobu štátnej pomoci do konca roka.„Situácia je veľmi zlá. Cena elektriny narástla oproti máju 2020 o 60 percent, ropa o 170 percent, surové železo o 150 percent a rezivo až o 340 percent. V dôsledku nárastu cien a nedostatku surovín sú narušené aj dodávateľské reťazce," dodal Tibor Gregor, podľa ktorého aktuálna situácia neprispieva k zotaveniu slovenskej ekonomiky z koronakrízy. Aj preto podľa neho zmeny pravidiel pri štátnej pomoci prichádzajú v najhoršom období. Zamestnávatelia kritizujú aj to, že podniky prichádzajú o možnosť uchádzať sa o príspevky na udržanie pracovných miest pol roka pred tým, ako začne platiť trvalý kurzarbeit.„Je to veľmi zlé rozhodnutie, lebo spôsobí chaos. Akú má logiku rušiť podporu pre firmy na základe poklesu tržieb, ak teraz táto podpora je, pol roka tu nebude a budúci rok s príchodom zákona o kurzarbeite tu znova bude? Nehovoriac o tom, aké bude zmätočné sa riadiť pri priznávaní štátnej pomoci firmám podľa COVID automatu, ktorý sa každý týždeň mení,“ dodal Tibor Gregor.