Návrh zákona o verejnom obstarávaní má vážne nedostatky, podľa Klubu 500 môže dôjsť k manipulácii

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní vicepremiéra Štefana Holého a predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka síce má zrýchliť verejné obstarávanie, na strane druhej obsahuje vážne nedostatky. Upozornil na to na utorkovej tlačovej besede výkonný riaditeľ Klubu 500 Podľa neho je vážnym nedostatkom vylúčenie uchádzača či záujemcu počas verejného obstarávania len na základe nedôveryhodných informácií a dôvodného podozrenia, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným subjektom dohodu narúšajúcu či obmedzujúcu hospodársku súťaž.Podľa klubu takáto možnosť môže viesť k zmanipulovanému obstarávaniu a porušuje princípy právneho štátu. Preto žiada, aby vylúčenie kohokoľvek z verejného obstarávania bolo na základe objektívneho rozhodnutia zo strany orgánu verejnej moci.Klub 500 odmieta návrh, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ mohol pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom či uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.Podľa Tibora Gregora, ak je výsledkom transparentnej verejnej súťaže ponuková cena ponúknutá víťazným uchádzačom, je nepochopiteľné, prečo by uzavretiu zmluvy malo predchádzať ešte rokovanie o znížení zmluvnej ceny.Uvedený postup môže viesť podľa neho k legálnemu nátlaku na víťazného uchádzača hraničiaceho s vydieraním, respektíve ku korupčnému správaniu osôb oprávnených na podpis zmluvy za verejného obstarávateľa či obstarávateľa.Podľa návrhu novely zákona sa námietky nemôžu podávať pri stavebných zákazkách do 1 milióna eur, bude možné podať iba podnet. Tento limit považuje združenie za neprimerane vysoký.Klub kritizuje aj to, že ak príde námietka pri zákazke s hodnotou nad milión eur a do 5,35 milióna eur, obstarávateľ nebude musieť čakať na námietky, bude môcť uzavrieť zmluvu.„Riziko je, že ak obstarávateľ zmluvu uzavrie a ÚVO zistí porušenie zákona, sankcia bude v dvojnásobnej výške," dodal Tibor Gregor.Klub 500 žiada upresnenie v návrhu novely zákona, čo znamená nový inštitút „zjavne nedôvodných námietok“ a kto bude rozhodovať, čo je zjavne nedôvodná námietka.Združenie chápe zámer predkladateľov, ktorí sa snažia eliminovať z konaní neodôvodnené námietky, aby sa zabránilo zneužívaniu námietok na umelé predlžovanie procesu verejného obstarávania, respektíve iným formám obštrukcie či šikany verejného obstarávateľa.Zároveň však požaduje viac špecifikovať definíciu zjavne neodôvodnenej námietky, ktorú považuje za nejasnú. Podľa Tibora Gregora dôvodnosť podaných námietok, rovnako tak aj späťvzatie týchto námietok, nemôže byť prioritne vyhodnocované tak, že ide o špekulatívnu formu konania pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.