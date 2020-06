Priemysel na Slovensku dosiahol historické minimum, môže za to zníženie výroby v automobilkách

Automobilky a ich subdodávatelia

Prepady sa očakávali

10.6.2020 - Priemyselná produkcia v apríli dosiahla historické minimum od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, keď medziročne klesla o 42 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, pod pokles sa podpísalo hlavne prudké zníženie výroby dopravných prostriedkov o 78,9 %.Zásadný vplyv na tento stav malo podľa úradu zastavenie či obmedzenie výroby štyroch slovenských automobilových výrobcov ako aj obmedzenia výroby u subdodávateľov v celom automobilovom priemysle, ktoré reagovali na prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19 v Európe.Výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov klesla v apríli o 42,9 %, výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 34,5 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 26,2 % a výroba elektrických zariadení o 41,8 %.Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli oproti marcu znížila o 26,6 %. V súhrne od začiatku roka do konca apríla klesla priemyselná produkcia medziročne o 15,9 %.,Ako pre agentúru SITA doplnila analytička WOOD & Company Eva Sadovská, aktuálny prepad je výraznejší ako počas roka 2009, keď priemysel menej produkoval pre hospodársku krízu."Slovensko je ekonomikou so silnou orientáciou na priemyselnú výrobu. Priemyselná produkcia sa na HDP našej krajiny zvykne podieľať až takmer štvrtinovým podielom. Aprílové prepady priemyselnej produkcie, ale i vývozu a dovozu boli na Slovensku očakávané. A to v dôsledku Covidu-19," uviedla.Predpokladá pritom, že dno, respektíve najvýraznejší pokles, už má priemysel za sebou a v máji by štatistiky mohli byť aspoň o niečo lepšie."Na ružové okuliare je ale zatiaľ priskoro, nakoľko pri priemyselnej výrobe či zahraničnom obchode svoju rolu zohráva práve dopyt zo zahraničia. Inak povedané, v súvislosti s produkciou v priemysle nás musí zaujímať aj situácia a boj s pandémiou nielen u nás, ale i (a predovšetkým) vo svete – u našich najväčších obchodných partnerov," skonštatovala.