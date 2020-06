Na mol opitá Humenčanka spôsobila hromadnú nehodu, väzba ju pravdepodobne neminie (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Opitá Humenčanka spôsobila v utorok podvečer reťazovú nehodu na Duklianskej ulici v Spišskej Novej Vsi.Ako informovala košická krajská polícia, 32-ročná vodička na Citroëne C3 v križovatke narazila do VW Passat, ten po náraze vrazil do Fabie, tá do Peugeotu a ten následne do Opla.Humenčanke namerali 3,15 promile alkoholu v dychu. Pri nehode sa, našťastie, len ľahko zranil spolujazdec v jednom z vozidiel.Vodička už čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Spracovaný bol aj podnet na jej vzatie do väzby. Žena už bola pred dvoma rokmi za rovnaký čin trestne stíhaná.