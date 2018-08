Priemysel na východnom Slovensku rastie, hovorí manažér Kovosvitu

Návrat značky MAS na Slovensko

Servis, obchod aj marketing

Plán zastávok Roadshow MCV800







Termín

Mesto

Firma





3. 9. 11:00

Bánovce nad Bebravou

Priemyselný park Tamax, a.s.; Partizánska 73, 957 01, Bánovce nad Bebravou





4. 9. 12:00

Rožňava

CWT Metal s. r. o.; Rožňava, Jovická 636, 049 51 Brzotín





5. 9. 9:00

Kechnec

Leadec s.r.o.; Kechnec (Parkovisko Molex Slovakia a.s.), 265 04 58 Kechnec





5. 9. 14:00

Prešov

Commerc Service s. r.o.; Prešov, Ku Surdoku 3, 080 01





6. 9. 9:00

Bardejov

Kamax Tools s.r.o.; BARDEJOV, Priemyselná 3752, 085 01





6. 9. 14:00

Stropkov

Lumasek s.r.o.; Stropkov,Pri rybníku 1862/15, 091 01





7. 9. 9:00

Snina

Galvanizovňa; Snina Strojárska 20, 067 81







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Sedem zastávok bude mať roadshow Kovosvitu MAS po Slovensku. Trojosové obrábacie centrum MCV800, úspešná minuloročná novinka z produkcie českej strojárenskej firmy, prejde Slovenskom naložená na korbe kamiónu. Na každej zastávke organizátori roadshow plánujú, že stroj oživia a na simulácii obrábania ukážu prednosti tohto obrábacieho centra.Týždenná roadshow odštartuje v Bánovciach nad Bebravou, kde sídli servisná spoločnosť Kovosvitu pre Slovensko, firma TCP Technology MAS . Následne sa kamión presunie na východné Slovensko, kde počas ďalších šiestich zastávok navštívi miesta so silnejšou strojárenskou výrobou. "Išlo nám o to, aby zákazníci a záujemcovia mali zastávku v pohodlnej vzdialenosti," vysvetľuje Attila Kertész.Postupne sa kamión so strojom MCV800 zastaví v Rožňave, Kechneci, Prešove, Bardejove, Stropkove a v Snine. Vo väčšine prípadov ide o firmy, ktoré už stroje od Kovosvitu MAS majú. Zastávka v Kechneci je cielená na zákazníkov z Košíc. Ako dôležitý vníma Attila Kertész taktiež Prešov, rovnako tak aj Sninu, kde sídlil významný strojárenský podnik Vihorlat. Miesta celej roadshow boli vybrané tak, aby kamión so strojom neminul žiadne väčšie východoslovenské mesto."Našim cieľom je prezentovať značku Kovosvit MAS ako výrobcu kvalitných obrábacích strojov. Aj keď má na Slovensku tradíciu a Baťa chcel pôvodne na konci 30. rokov minulého storočia podnik dokonca na Slovensku postaviť, je značka MAS na východnom Slovensku známa predovšetkým u generácie dnešných štyridsiatnikov a starších. Tým mladším je potrebné firmu znovu predstaviť a vysvetliť im, že im stroj nie len predáme, ale vďaka dostupnému servisu sa o neho taktiež dokážeme následne postarať, čo vnímame ako veľkú konkurenčnú výhodu," vysvetľuje Attila Kertész.U podnikov, ktoré pri organizácii roadshow oslovil, sa stretol väčšinou so záujmom a ústretovosťou. Sú dokonca spoločnosti, ktoré záujemcom ponúkajú prehliadku vlastnej prevádzky. Ďalšie sú ale opatrnejšie a to z prostého dôvodu: na Slovensku chýba technicky vzdelaný personál a firmy sa obávajú, aby im pracovníkov nikto neodlákal. Ako hovorí Attila Kertész prehnane: "Keby sme dodávali stroje aj s obsluhou, zákazníkov máme rádovo viac."Cieľom roadshow je samozrejme primárne podpora obchodu. "Pokiaľ ide konkrétne o stroj MCV800, tak iba v Českej republike je veľmi obľúbený, a preto verím, že sa začne vo väčšej miere predávať aj na Slovensku. Ide mi ale primárne o prehĺbenie kontaktu so zákazníkmi. Snažím sa poznať ich potreby a vďaka svojim skúsenostiam a znalosti portfólia podniku im dokážem odporučiť také obrábacie centrum, prípadne sústruh, ktorý bude najlepšie odpovedať ich potrebám," hovorí skúsený obchodník.Na netradičnej roadshow bude okrem Attilu Kertésza k dispozícii taktiež pracovník servisnej firmy, aby Kovosvit dokázal, že predajom pre neho záujem o zákazníka nekončí. Roadshow sa samozrejme zúčastní tiež technológ, ktorý dokáže stroj oživiť a ukázať záujemcom jeho funkcie a možnosti obrábania."Na roadshow som veľmi zvedavý. Sme v tejto oblasti tak trochu pionieri. Pokiaľ viem, tak nikto pred nami nič podobné nerobil. Avšak nevylučujem, že v prípade úspechu môžeme túto akciu zopakovať, prípadne ju usporiadať aj v Českej republike. Nie každá firma sa dostane na strojárenské veľtrhy a snahou Kovosvitu je byť našim zákazníkom čo najbližšie," dopĺňa Jan Hruška, marketingový manažér Kovosvitu MAS, ktorý s myšlienkou roadshow po slovenských mestách prišiel, a taktiež bude jedným z členov posádky kamiónu.Roadshow začne v pondelok 3. septembra v Bánovciach nad Bebravou a vyvrcholí v piatok 7. septembra vo východoslovenskej Snine.