Staré autá do šrotu? Ľudia do nich naopak začínajú viac investovať

Nemecká banka Südwestbank v roku 2010 zaviedla index OTX – index klasických áut. Ten porovnáva výkonnosť zhodnotenia 20 modelov automobilov vyrobených v južnom Nemecku s inými formami investícií. Banka stanovila začiatočnú hodnotu indexu na 100 bodov v roku 2005. Prvého januára 2018 dosiahol index 403 bodov. Záujem o historické vozidlá je čoraz väčší a popri tom sú stále považované za stabilné investície. Zatiaľ čo nemecký index DAX od roku 2005 vzrástol o 203,5 percenta a Euro STOXX 50 si pripísal 73,93 percenta, index klasických automobilov OTX vzrástol o 302,63 percenta.Záujem potvrdzuje aj značka Mototechna, ktorá tento rok na jar v Českej republike spustila samostatnú značku Mototechna Classic, špecializujúcu sa práve na predaj veteránov a youngtimerov. "Od svojho marcového spustenia zobchodovala Mototechna Classic takmer päťdesiat vozidiel a do jej portfólia sa podarilo dostať niekoľko úplne unikátnych vozidiel. Za zmienku stojí napríklad Jaguár XK 120 Alloy Roadseter, ktorého bolo vyrobených iba 242 kusov, s cenou presahujúcou v prepočte 330 000 eur. Spomenúť môžem aj trojicu klasických Ferrari z osemdesiatych a deväťdesiatych rokov v cene nad stotisíc eur, ktoré sú zberateľmi veľmi žiadané," hovorí Jindřich Topol, regionálny manažér výkupu AAA AUTO.Investičný potenciál klasických áut potvrdzujú tiež odborníci z radov analytikov. "S tým, ako sa čiastočne mení celkové vnímanie investícií, vyhľadávajú zákazníci ako doplnenie svojho portfólia aj také, ktoré si môžu "užívať". Ide predovšetkým o nehnuteľnosti, umenie alebo práve klasické vozidlá. Potenciál nehnuteľností využívajú bohatší klienti, zatiaľ čo pri klasických autách môže investícia začínať napríklad na sedem a pol tisícoch eur, ale môže sa vyšplhať do státisícov až miliónov eur," potvrdzuje Petr Dufek, analytik ČSOB.Vo všeobecnosti sa dá povedať, že staršie vozidlá prémiových značiek (Mercedes-Benz, Jaguar) po páde na cenové dno, ktoré prichádza medzi dvadsiatym až tridsiatym rokom od výroby, začnú pomaly ale isto na hodnote opäť naberať. Ide to pochopiteľne ruka v ruke s počtom vyrobených kusov daného modelu a značky, ktoré na trhu zostávajú a s tým, v akom sú stave. "Do týchto vozidiel investujú skôr fanúšikovia jednotlivých značiek a vlastníctvo vozidla neberú primárne ako investíciu, ale skôr ako splnený sen," dopĺňa Jindřich Topol. To však neplatí v prípade extra prémiových vozidiel. Napríklad Mototechna Classic v najbližšej dobe očakáva príjazd unikátneho Ferrari Enzo, ktorých bolo vyrobených iba 400 kusov. Jeho cena bude atakovať hranicu 50 miliónov českých korún (takmer dva milióny eur). "Takéto vozidlá už po cestách prakticky nejazdia, alebo len úplne výnimočne. Ich majitelia do nich ukladajú svoje financie, pretože ich cena môže postupom času významne narastať," uzatvára Petr Dufek.