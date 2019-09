PRIESKUM: Až 74 % Slovákov chce mať dobrý dôchodok a užívať si ho

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Až 74 % Slovákov chce mať dobrý dôchodok a užívať si ho. Približne 66 % túži mať zabezpečenú rodinu u a venovať sa svojim záľubám by chcelo 65 % Slovákov. Ukázal to prieskum spoločnosti Focus pre Nadáciu Partners pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý pripadá každý rok na 8. septembra.Ako uviedla v pondelok na stretnutí s médiami Monika Remiašová z nadácie, sny nie sú len pre bohatých. Práve sny a plány podľa nej robia ľudí bohatšími, a to nielen v hmotnom, ale aj duchovnom zmysle. Aj Slováci majú svoje sny a životné plány, ktoré sa im sporadicky darí plniť. Viac ako tretina (36 %) tvrdí, že si svoje sny plní, takmer polovica (47 %) tak pol na pol a iba 15 % opýtaných Slovákov hovorí, že sa im sny plniť nedarí. Zvyšné 2 % nevedia.Oblasti, kde sa Slovákom darí plniť si svoje sny a sú v nich optimisti, sú založenie rodiny, dobrý partner a šťastná rodina. Pesimistickí sú v zabezpečení dobrého dôchodku, v možnostiach cestovať a spoznávať svet či mať dosť peňazí a lepší životný štandard. Podľa prieskumu hlavné prekážky, prečo si Slováci nedokážu plniť svoje sny, sú nedostatok peňazí (43 %), málo času (25 %), zdravotné problémy (22 %) a pätina opýtaných (20 %) tvrdí, že sú už na plnenie snov starí.Podľa odborníkov je pre plnenie snov dôležité plánovanie. "radí Andrea Straková, odborníčka na financie z Partners Group SK.Odborníci na financie sa zhodujú v tom, že ak chcú mať dnešní aktívne pracujúci ľudia, a zvlášť mladá generácia, vyšší dôchodok, nemôžu sa už spoliehať len na štát a o svoj dôchodok sa musí postarať každý sám.zdôraznil Maroš Ovčarik z Partners Investments a analytik Finančného kompasu. Podľa neho ľudia strácajú motiváciu vkladať svoje úspory do štandardných bankových produktov s nulovými úrokovými sadzbami. Alternatíva, ktorá vie ochrániť úspory a zároveň priniesť zaujímavé zhodnotenie, je investovanie. V rámci investovania je možné vyberať z veľkého množstva produktov, najznámejšie sú klasické podielové fondy.