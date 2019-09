Nový saudský minister energetiky podporuje obmedzenie ťažby ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Abu Zabí 9. septembra (TASR) - Nový saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulaziz bin Salmán, v pondelok údajne podporil obmedzenie ťažby ropy s cieľom vyriešiť nadmernú ponuku na trhu. Vyhlásil to v čase, keď sa hlavní producenti pripravujú na rokovania o nových škrtoch.Minister po svojom vymenovaní do funkcie v nedeľu (8. 9.) naznačil, že nedôjde k žiadnej zásadnej zmene v prístupe v Saudskej Arábie, de facto lídra Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá sa podieľa zhruba tretinou na celkovej produkcii kartelu, k limitom na ťažbu.citovala ministra saudská televízia Al-Arabiya.Princ je v Abú Zabí na svetovom energetickom kongrese, ktorému predchádzalo minulý týždeň stretnutie monitorovacieho výboru aliancie OPEC+. Tá zahŕňa najväčších svetových producentov ropy, členov aj nečlenov kartelu, vrátane Ruska. Výbor monitoruje dodržiavanie vlaňajšej dohody o znížení dodávok komodity na trhy.Saudský minister plánuje údajne zvážiť nové škrty, aj keď analytici pochybujú o tom, že takýto krok by mohol viesť k posilneniu cien ropy, ktoré tlačí nadol obchodný spor USA s Čínou a jeho negatívny vplyv na rast svetovej ekonomiky.uviedol princ, ktorý, ako sa zdá, podporuje ďalšie znižovanie produkcie na vybalansovanie trhu s ropou.