Prieskum: Až 8 % dlžníkov nemá ani na základné potreby

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Takmer každý desiaty dlžník so záväzkami po splatnosti nemá prostriedky ani na základné životné potreby. Podľa prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, vyplýva, že 16 % dlžníkov, teda ľudí s neuhradenými splátkami svojich úverov a ďalšími záväzkami po splatnosti, si môže zo svojho príjmu nakúpiť iba najlacnejšie a najnutnejšie jedlo a oblečenie a 8 % nezostanú peniaze ani na tieto základné potreby.Podľa prieskumu 21 % slovenských dlžníkov má neuhradené záväzky v celkovej výške presahujúcej mesačný príjem ich domácnosti. Až 27 % dlžníkov dokonca uviedlo, že si celkovú výšku svojich neuhradených záväzkov ani nepamätá. Slováci si pritom najčastejšie požičiavajú na nákup trvanlivého tovaru, rekonštrukciu alebo zaobstaranie bytu či domu.Prieskum tiež ukázal, že dlhy a súvisiace problémy s domácim rozpočtom sú zdrojom rodinných konfliktov, ku ktorým dochádza najčastejšie práve u dlžníkov. Tí sa tiež častejšie rozhodujú, čo sa týka financií, bez vedomia svojho partnera. Zdrojom konfliktov kvôli finančnej situácii sú spravidla výdavky na nepotrebné veci a skrývanie informácií o výdavkoch pred partnerom.komentuje prieskum Jana Žaludová zo spoločnosti KRUK.Úspory, najčastejšie v podobe hotovostného vkladu v banke alebo na sporiacom účte, majú dve tretiny (66 %) respondentov. V prípade dlžníkov je to však len o niečo viac než polovica (54 %), zatiaľ čo u nedlžníkov ide o štyri pätiny respondentov (78 %). Častejšie majú úspory muži než ženy a všeobecne ľudia s vysokoškolským vzdelaním či s maturitou. V celkovej výške do trojmesačného príjmu má úspory 33 % respondentov, medzi trojmesačným a ročným príjmom má nasporených tretina (30 %) oslovených. Osmina (12 %) domácností má dokonca úspory vo výške viac než jedného ročného príjmu.