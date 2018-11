Azerbajdžan a Kazachstan budú dôležitým partnerom EÚ v dovoze plynu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Astana 16. novembra (TASR) - Azerbajdžan a Kazachstan sa o niekoľko rokov pravdepodobne stanú významným partnerom Európskej únie (EÚ) v dovoze plynu. To, že oba štáty by mal byť dôležitou súčasťou ďalších tranzitných trás plynu, si myslí aj slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorý v piatok ukončí pracovnú cestu v Strednej Ázii.konštatoval Pellegrini. Vzdialenosť týchto krajín od Európy nemusí byť podľa premiéra pre ne problém.doplnil Pellegrini.Analytik portálu Euractiv Pavol Szalai vysvetľuje, že Azerbajdžan bude onedlho investorom a dodávateľom plynu do Transjadranského plynovodu, ktorého spustenie je naplánované na rok 2020.vysvetlil Szalai.Zároveň ale dodal, že počiatočný plánovaný ročný objem dovozu je relatívne malý.podotýka Szalai s tým, že nádej dáva rozšírenie kapacity plynovodu v ďalších rokoch.dodal Szalai.(osobitná spravodajkyňa TASR Martina Rybanská)