Prieskum: Až 88 % ľudí u nás neje dostatok ovocia a zeleniny

V BILLA idú na dračku

Teraz ešte lacnejšie

* Exkluzívny kvantitatívny prieskum pre spoločnosť BILLA zrealizovala a vyhodnotila agentúra 2muse. Zber dát prebiehal od 7. marca do 17. marca 2025 metódou on-line panelu na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov

Vo veku od 20 rokov do 50 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa veku, pohlavia, regiónu, vzdelania a veľkosti obce.

** Ako súčasť zdravej výživy s nízkym obsahom tukov, cukrov a sodíka odporúča WHO – Svetová zdravotnícka organizácia – dospelému človeku skonzumovať denne viac ako 400 gramov ovocia a zeleniny na zlepšenie celkového zdravia a zníženie rizika niektorých chronických civilizačných ochorení. Zdroj: Increasing fruit and vegetable consumption to reduce the risk of noncommunicable diseases (who.int) Medzi chronické civilizačné ochorenia patria kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické respiračné ochorenia a diabetes. Zdroj:

Noncommunicable diseases (who.int)

5.5.2025 (SITA.sk) -Zjedli ste už dnes nejaké ovocie alebo zeleninu? Ak patríte k drvivej väčšine ľudí na Slovensku, odpoveď bude nie. Podľa nového prieskumu spoločnosti BILLA* má ovocie a zeleninu denne na tanieri iba každý štvrtý človek, a tam sa nelichotivé výsledky zďaleka nekončia. "Napriek tomu, že takmer 9 z 10 ľudína Slovensku si myslí, že konzumáciou ovocia a zeleniny prispievajú k zvyšovaniu svojej imunity, len 12 % opýtaných si ich denne dopraje v dostatočnom množstve, teda 400 gramov a viac**. V prieskume sme tiež zistili, že na raňajky pravidelne jedáva ovocie a zeleninu iba jeden z troch ľudí, a len jeden z 10 má zeleninu denne ako prílohu k hlavnému jedlu," vysvetlila Dana Jánošová, manažérka marketingovej komunikácie v BILLA Slovensko. Najmenej obľúbenou zeleninou je pritom špargľa a baklažán, zatiaľ čo medzi favoritov patria rajčiny a uhorky. Z ovocia máme najradšej banány, jablká a jahody, no nechutia nám figy, avokádo či grapefruit.Podľa prieskumu najviac z nás nakupuje ovocie a zeleninu iba jeden- či dvakrát do týždňa. Zákazníctvo BILLA však javí o tento sortiment väčší záujem a v predajniach medziročne stúpol predaj zeleniny a ovocia o niekoľko percent. "Od začiatku tohto roka si u nás spotrebitelia najčastejšie kupujú hrozno či jahody, vysoký dopyt je aj po čučoriedkach a malinách, ale najväčší nárast oproti minulým rokom sme zaznamenali pri pomarančoch," povedala Dana Jánošová. Zvýšený záujem o čerstvé ovocie a zeleninu je aj výsledkom cielenej osvety BILLA, ktorá ľudí inšpiruje k vyváženému životnému štýlu a vysvetľuje pozitívne prínosy konzumácie ovocia a zeleniny. Vo svojich predajniach ponúka široký sortiment kvalitného ovocia a zeleniny, ktoré pochádzajú len od overených dodávateľov. Počas letnej sezóny spoločnosť denne vozí až do 80 % plodov z našich lokálnych slovenských fariem, a to aj pod privátnou značkou Chute Slovenska. V zime ponúka najmä svoju značku Bon Via, ktorá prináša ovocie a zeleninu od medzinárodných farmárov zo slnečných krajín sveta.Ak sa v najbližšom období vyberiete do BILLA, čerstvé ovocie a zelenina vás vyjdú extra výhodne. Keď ich totiž nakúpite v minimálnej hodnote 7 eur, automaticky získate dve nálepky so zľavou 20 %. Tú si môžete uplatniť pri ďalšom nákupe ovocia a zeleniny v ktorejkoľvek predajni BILLA. Nálepky vám personál vydá do 13. 5. a čas na ich využitie máte do 20. 5.Informačný servis