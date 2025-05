Šutaj Eštok odsúdil zneuctenie pamätníka v Novej Bošáci, páchateľ za sebou zanechal hanlivý nápis – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.5.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok odsúdil zneuctenie pamätníka padlých v Novej Bošáci, časti Grúň, v okrese Nové Mesto nad Váhom. Neznámy páchateľ soche vojaka nafarbil ruky, nohu a ústa na červeno, pričom na podstavec nastriekal hanlivý nápis. "Ja osobne nikdy nezabudnem, kto nás oslobodil. A som presvedčený o tom, že polícia tento hanebný čin veľmi rýchlo vyšetrí," uviedol.Minister pripomenul, že sa blíži deň, ktorý sa pred 80 rokmi nezmazateľne zapísal do dejín ako Deň víťazstva nad fašizmom - 8. máj. "Nad nacistickým režimom, ktorý presadzoval šialenú ideológiu, poslal milióny nevinných ľudí do koncentračných táborov a v ktorom ďalšie milióny položili život za našu slobodu. Bojovali, trpeli a padli, aby sme mohli žiť my," skonštatoval s tým, že dnes sa, žiaľ, týmto hrdinom druhej svetovej vojny nedostáva zaslúžená úcta.Niektoré médiá a politici podľa Šutaja Eštoka vedome prekrúcajú históriu a úmyselne špinia meno vojakov, aby dosiahli svoje dnešné politické ciele. Výsledkom takéhoto konania sú podľa neho aj pomaľované pamätníky padlých hrdinov, zneuctené farbami a symbolmi modernej propagandy. "Žiaden vojak Červenej armády, ktorý položil život pri oslobodzovaní nášho územia, nenesie ani najmenšiu vinu na súčasnej vojne na Ukrajine ," skonštatoval minister.Títo muži a ženy podľa neho nechceli nič iné, než aby ich rodiny a naše rodiny mohli žiť v slobode a v mieri. "Patrí im naša úcta, náš rešpekt a predovšetkým naša vďaka – za to, že tu dnes sme, že môžeme žiť slobodne a že máme právo vyjadrovať svoj názor," dodal Šutaj Eštok s tým, že ak zabudneme na našu históriu alebo sa ju budeme snažiť prekrúcať, môžu sa naplniť slová Georgea Santayanu - Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju prežiť znovu.