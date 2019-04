Prieskum: Blízko k extrémistickej politike má sedem percent učiteľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) – Predispozíciu k pravicovo-extrémistickej politike má sedem percent učiteľov. Je to o šesť percentuálnych bodov menej, ako je zastúpenie takýchto ľudí v bežnej populácii Slovenska (13 percent). Vyplýva to z prieskumu Dopyt po pravicovom extrémizme medzi učiteľmi na druhom stupni základných škôl agentúry Focus, ktorý v utorok odprezentovali počas tlačovej konferencie.V prieskume, ktorého sa zúčastnilo 705 učiteľov druhého stupňa základných škôl, bola s cieľom identifikovať mieru dopytu alebo predispozície pre pravicový extrémizmus použitá metodika Derex Indexu, teda dopyt po pravicovom extrémizme. Je vypočítaný z 29 výskumných otázok a rozdelený do štyroch oblastí, a to predsudky a sociálny šovinizmus, anti-establišmentové nálady, pravicové hodnotové orientácie a obavy a nedôvera a pesimizmus.vysvetlil Martin Slosiarik z agentúry Focus.Prieskum v prvej oblasti mapoval protiimigrantské nálady, podporu pre obmedzenie imigrácie do krajiny, vplyv migrantov na ekonomiku a kultúrny život krajiny, názory na homosexuálov. Z prieskumu vyplýva, že 58 percent učiteľov nepodlieha extrémnym predsudkom a sociálnemu šovinizmu.poznamenal zakladateľ Komenského inštitútu Juraj Hipš.Čo sa týka miery výraznej nedôvery voči existujúcemu establišmentu a systémovým demokratickým inštitúciám, vyjadrilo ju len 16 percent učiteľov. V bežnej populácii SR to bolo 28 percent. Rozdiel medzi učiteľmi a populáciou sa prejavil aj v potrebe ochranárskeho štátu, spoločenského poriadku založeného na silnom štáte, poslušnosti, tradíciách a viere. V priemere niečo viac ako tretina (34 percent) učiteľov prejavila takúto hodnotovú orientáciu, čo je viac ako je zastúpenie takýchto ľudí v bežnej populácii SR (23 percent). Silnú subjektívnu nespokojnosť, nedôveru a obavy vyjadrilo 13 percent opýtaných, v bežnej populácii SR to bolo 21 percent.Len sedem percent opýtaných učiteľov možno podľa prieskumu zaradiť do skupiny s predispozíciou k pravicovo-extrémistickej politickej orientácii. Tento údaj podľa Hipša poukazuje na živnú pôdu pre šírenie extrémistických nálad aj medzi ľuďmi, ktorí by seba samých nikdy neoznačili za extrémistov, ale na druhej strane nemusia byť voči šíreniu takýchto nálad imúnni.dodal Hipš.Prieskum sa realizoval v marci a apríli, zúčastnilo sa ho 705 respondentov.