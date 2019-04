Slováci viac investujú. Bodujú akcie aj nehnuteľnosti

Foto: Slovenská sporiteľňa Foto: Slovenská sporiteľňa

Bratislava 16. apríla (OTS) -hovorí Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Štvrtina Slovákov sa v prieskume vyjadrila, že investovanie vníma pozitívne, polovica má k nemu neutrálny vzťah. Tri štvrtiny tých, ktorí by investovali do podielových fondov, akcií či dlhopisov, sa cítia dobre informovaní o súvisiacich rizikách.V minulosti pri investovaní úspor do fondov prevažovali jednorazové vklady vyšších súm.vysvetľuje Roman Vlček, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Pravidelne investovať sa totiž dá už od 20 eur mesačne.Pri dostatočne dlhom investičnom horizonte sa aj takýmito malými pravidelnými čiastkami dá vybudovať slušný kapitál. Pravidelné investovanie je preto ideálnym nástrojom na dosahovanie dlhodobých finančných cieľov ako napríklad na zabezpečenie financií na bývanie či na kvalitné vzdelanie pre deti.Základom je čím skôr si začať odkladať časť svojich príjmov bokom. Malo by to byť aspoň 10 % z príjmu.radí Vlček.Pilierom, na ktorý sa treba sústrediť najskôr, je rýchlo dostupná finančná rezerva.hovorí Buchláková.Keď už máte vytvorenú finančnú rezervu, môže prísť na rad investovanie. Je vhodné ho rozdeliť na viac skupín podľa cieľa a trvania investície. Čím je investičný horizont kratší, tým menej rizikový investičný nástroj je dobré zvoliť.odporúča Vlček.Výhodou pravidelného investovania je, že na rozdiel od jednorazových investícií s ním nie sú spojené žiadne vstupné poplatky.hovorí Vlček. Investor tak v závislosti od konkrétneho fondu môže ušetriť až 4 % z investovanej sumy.*Prieskum zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra 2018 prostredníctvom telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov vo veku nad 15 rokov.