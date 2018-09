Prieskum: Blok Fidesz-KDNP je populárnejší než opozícia spolu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. septembra (TASR) - Preferencie maďarských strán sa za uplynulý mesiac prakticky nijako nezmenili, vládny blok strán Fidesz-KDNP si stále udržiava vyššiu podporu než zvyšné opozičné politické strany spolu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Nézőpont Intézet, ktorý si objednal vláde blízky denník Magyar Idők.Vládny blok v prieskume s 2000 respondentmi vedie vo všetkých vekových kategóriách. Po vyhratých aprílových parlamentných voľbách si Fidesz-KDNP stabilne udržiava 41-percentnú podporu voličov. Opozičné strany nedokázali zlepšiť svoje pozície a ani spolu nedosahujú takéto preferencie, konštatoval Nézőpont.Najsilnejšou opozičnou stranou je Jobbik s desiatimi percentami. Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) spolu so stranou Dialóg (Párbeszéd) by volilo šesť percent opýtaných a spojenectvu hrozí, že by sa nedostalo do parlamentu. Na straníckej listine by totiž spolu museli dosiahnuť najmenej desaťpercentný výsledok.Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya dosiahla v augustovom prieskume štyri percentá a ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) tri percentá.