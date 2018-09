V okrese Liptovský Mikuláš a Brezno silnejú búrky, hrozia i povodne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 3. septembra (TASR) - Riziko búrok, ktoré až do pondelkového podvečera platí pre celé územie SR, sa zvýraznilo v okresoch Liptovský Mikuláš a Brezno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre spomínané okresy zvýšenú výstrahu druhého stupňa pred búrkou s krúpami, v rámci Liptovskomikulášskeho okresu tiež hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou.Meteorológovia až do 17.30 h predpovedajú zvýšený výskyt silných búrok, s ktorými môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 70 - 110 km/h.upozorňujú odborníci na webe SHMÚ. Hydrologická výstraha platí do 20.00 h, vývoj situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.