Prieskum: Budúcim britským premiérom bude pravdepodobne Johnson

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. júla (TASR) - Budúcim lídrom Konzervatívnej strany a britským premiérom sa pravdepodobne stane bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorý v prebiehajúcich voľbách budúceho lídra konzervatívcov vysoko vedie nad svojím protikandidátom a súčasným šéfom rezortu diplomacie Jeremym Huntom. Napísal to vo štvrtok denník The Evening Standard na základe prieskumu, ktorý medzi konzervatívcami uskutočnila webová stránka ConservativeHome.Z prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 1319 členov Konzervatívnej strany, vyplýva, že na hlasovaní poštou o budúcom lídrovi sa už zúčastnilo sedem z desiatich konzervatívcov, pričom 72 percent z nich uviedlo, že podporilo Borisa Johnsona. Jeremy Hunt doposiaľ získal podporu len 28 percent opýtaných. Výsledky volieb budú známe 23. júla.Ak sú zistenia stránky ConservativeHome presné, hlasovania sa už zúčastnil dostatočný počet konzervatívcov na to, aby sa novým britským premiérom stal Johnson, napísal The Evening Standard.uviedol pre denník šéfredaktor ConservativeHome Paul Goodman.A ak sa prieskum nemýli, Johnson v súboji o Downing Street 10 už zvíťazil. Ak by totiž všetkých 28 percent konzervatívcov, ktorí ešte nevolili, odovzdalo svoj hlas Huntovi, na dostihnutie Johnsona by mu to už nestačilo, dodáva The Evening Standard.