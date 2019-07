O plynovodné prepojenie Slovenska a Maďarska rastie záujem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júla (TASR) – O slovensko-maďarské plynovodné prepojenie, sprevádzkované v roku 2015, rastie záujem. V pravidelnej aukcii ročných kapacít zo začiatku mesiaca si účastníci trhu rezervovali na nasledujúci plynárenský rok prepravu zemného plynu v smere zo Slovenska do Maďarska v objeme presahujúcom 2,7 miliardy kubických metrov za rok. To je viac ako štvrtina celoročnej spotreby zemného plynu v Maďarsku. V menších objemoch boli kapacity rezervované aj na ďalšie obdobie. Informáciu zverejnil internetový portál slovgas.sk.Plynovod, ktorý prepojením slovenských a maďarských plynovodných rúr zvyšuje bezpečnosť dodávok zemného plynu, bol doposiaľ využívaný len v menších objemoch. Aktuálny predaj kapacít podľa portálu potvrdzuje jeho komerčnú perspektívu. Ďalšie možnosti využitia tohto plynovodu súvisia s potenciálnou prepravou v opačnom smere, teda z Maďarska na Slovensko, kde bol už koncom roka 2017 indikovaný významný záujem trhu, ktorý podľa slovgas.sk dokonca prekračuje aktuálnu technickú kapacitu.Slovensko-maďarský plynovod je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe, do ktorého spadá aj rozostavaný prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko.