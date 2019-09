PRIESKUM: Bývanie si Slováci hľadajú priemerne pol roka

Na snímke vchod do jedeného z deviatich nájomných bytov na Rezedovej ulici, ktoré odovzdali do užívania v Bratislave 10. mája 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 26. septembra (TASR) - Potreba osamostatniť sa, založenie rodiny, vážny vzťah a dobrá finančná situácia – to sú najčastejšie dôvody, pre ktoré sa Slováci rozhodujú pre vlastnú nehnuteľnosť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go4insight pre ČSOB.uviedla vo štvrtok na stretnutí s médiami Andrea Lazar, manažérka Oddelenia retailového segmentu banky.Najpreferovanejším typom nehnuteľností je byt, a to najmä pre jeho nižšiu cenu (56 %). Ako ďalšie dôvody uvádzali kupujúci to, že s bytom je menej starostí (17 %), rozloha bytu je zatiaľ dostatočná (7 %) a byt je dostupnejší aj z pohľadu dochádzania do práce (6 %). Naopak, v prípade tých, ktorí sa rozhodli kúpiť si dom, bola ako jeden z najčastejších dôvodov spomínaná záhrada (34 %), väčšie súkromie (26 %) a väčší priestor (20 %).Pri výbere nehnuteľnosti rozhoduje prioritne cena, hlučnosť, miera kriminality aj občianska vybavenosť. Na druhej strane, z prieskumu Go4insight pre banku vyplýva, že relatívne najmenej zohľadňovaný faktor je, či ide o pôvodný, rekonštruovaný stav resp. novostavbu, prípadne dostupnosť športovísk.Spôsob financovania je v prípade tých, ktorí si už nehnuteľnosť kúpili, aj tých, ktorí ju len plánujú kúpiť veľmi podobný. Najčastejším zdrojom financovania bývania je hypotekárny úver (80 %) v rôznej výške LTV, teda pomeru hypotéky k hodnote nehnuteľnosti. Prípadne jeho kombinácia s inými finančnými produktmi, ak to platobná kapacita klienta dovoľuje. Presne tretina z tých, ktorí si už nehnuteľnosť kúpili, si vystačila len s hypotekárnym úverom oproti 67 % tých, ktorí úver kombinovali s ďalšími finančnými produktmi alebo hotovosťou.Podľa Jozefa Futrikaniča, riaditeľa Odboru financovania nehnuteľností banky, je vhodné, aby si kupujúci dobre zvážil výber lokality.povedal Futrikanič. Pri výbere nehnuteľnosti treba myslieť aj na jej dostupnosť, a to nie len formou automobilovej dopravy. Môžeme predpokladať, že individuálna automobilová doprava bude postupne vytláčaná z miest, a preto bude zohrávať veľkú úlohu dostupnosť verejnej a diaľkovej dopravy. Čím jednoduchšie a rýchlejšie sa do lokality dá týmto spôsobom dostať, tým lepšie sa bude investícia do nehnuteľnosti zhodnocovať.