V roku 2021 prebehne sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke nové logo ŠÚ k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 počas tlačovej konferencie Štatistického úradu (ŠÚ) SR 26. septembra 2019 v Bratislave. Foto: REPROFOTO TASR - Jakub Popelka Foto: REPROFOTO TASR - Jakub Popelka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Využitie integrovanej metódy pri sčítaní obyvateľov, bytov a domov (SODB) v roku 2021 vôbec prvýkrát v histórii zmenší administratívnu záťaž pre obyvateľov. V praxi sa to prejaví napríklad menším počtom a rozsahom otázok v dotazníku pre obyvateľov. O príprave blížiaceho sa cenzu informovali vo štvrtok zástupcovia Štatistického úradu (ŠÚ) SR.uviedol predseda ŠÚ Alexander Ballek.Poukázal tým na fakt, že okrem údajov z dotazníkov využije integrované sčítanie údaje z 11 existujúcich administratívnych registrov.ozrejmil Ballek.Dôležitou zmenou oproti minulosti je to, že obyvateľ sa sčíta sám - elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie.dodala riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková.Upozornila tiež na to, že s vyplnením údajov pomôžu v prípade potreby sčítací asistenti, ktorí nahradia sčítacích komisárov. "ozrejmila Ivančíková. Odhaduje, že na potreby cenzu bude 4000 až 5000 sčítacích asistentov, teda približne štvornásobne menej ako bolo sčítacích komisárov.Na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavili aj oficiálne logo pre SODB 2021. Do verejnej súťaže v období od júna do augusta 2019 prišlo 75 návrhov, podmienky zadania splnilo 63.Víťazným sa stal návrh spoločnosti Komplot Advertising. Člen päťčlennej odbornej hodnotiacej komisie, prorektor Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave Stanislav Stankóci ozrejmil, že návrh získal najviac bodov nielen za kreatívne spracovanie a originalitu, ale aj funkčnosť a rozmanitosť jeho použitia.povedal. Logo bude už od štvrtka až do publikovania všetkých výsledkov SODB do roku 2024 označovať produkty spojené so sčítaním.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 schválila Národná rada SR 18. júna 2019. Sčítanie sa bude realizovať v období od 1. júna 2020 do 31. marca 2021. Integrované sčítanie by malo zvýšiť kvalitu údajov a informácií a prispieť k harmonizácii údajov o počte obyvateľov. Rozpočet cenzu vrátane prípravy, realizácie i spracovania dát je na úrovni 57 miliónov eur.