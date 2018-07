PRIESKUM: České a slovenské firmy majú obavy z GDPR

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - České a slovenské firmy majú pred novými pravidlami o ochrane osobných údajov (GDPR) najväčší rešpekt. Každá tretia z nich vyhlásila, že sa kvôli nim bojí o svoje prežitie. Firmy v ostatných európskych krajinách až takéto ohrozenie nepociťujú. Vyplýva to zo špeciálneho prieskumu, ktorý vypracovala spoločnosť EOS KSI.Keď sa firiem v Európe pýtali, čo všetko im prinesie GDPR, české a slovenské firmy pri jednej odpovedi vynikli. Oproti ostatným krajinám omnoho častejšie uviedli, že nové pravidlá môžu znamenať riziko pre ich obchodný model. V českých firmách to povedalo 43 % spoločností, čo je spomedzi sledovaných krajín úplne najviac. Nasleduje Rumunsko s 39 a na treťom mieste Slovensko s 37 %.Štúdia pritom sledovala 15 európskych krajín a v priemere sa o svoje podnikanie obáva 26 % firiem.komentuje prieskum Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Obavy z prežitia však nie sú to jediné, s čím sa firmám GDPR spája. Vyše 70 % spoločností očakáva viac 'papierovačiek' a napríklad aj zvyšovanie počtu zamestnancov. Na druhej strane, benefitom GDPR je podľa nich vyššia úroveň ochrany údajov.GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája a firmám prinieslo rad nových povinností. Svojich zákazníkov musia omnoho presnejšie ako v minulosti informovať, čo robia s ich osobnými údajmi a komu ich poskytujú. Zákazníci zároveň získavajú právo požiadať o úplné vymazanie svojich údajov z databáz firiem. Každý únik osobných údajov musia firmy bezprostredne nahlásiť a navrhnúť riešenie. Za nedodržanie týchto ustanovení hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky štyroch percent celosvetového ročného obratu firmy.TASR informovala spoločnosť EOS KSI Slovensko.