Peking 11. júla (TASR) - Rast predaja áut v Číne sa v júni spomalil. To ešte zvýši ekonomický tlak na Peking v čase, keď sa jeho obchodný spor s USA neustále stupňuje.Podľa údajov čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM) predaj SUV, sedanov a dodávok na najväčšou automobilovom trhu na svete vzrástol v júni medziročne o 2,3 %. To je citeľné spomalenie po jeho májovom zvýšení o 7,9 %.Toto oslabenie predaja zvýši tlak na ekonomiku, ktorej rast sa spomaľuje, keďže vláda sprísnila kontroly úverov, aby udržala pod kontrolou stúpajúci dlh.Čína od 1. júla znížila dovozné clá na autá z 25 % na 15 % s výnimkou vozidiel z USA. Na tie, naopak, clá zvýšila o ďalších 25 % na 40 %. Je to odveta za americké clá na čínske produkty.Predaj SUV, zvyčajne jeden z najrýchlejšie rastúcich segmentov trhu, sa v júni znížil medziročne o 0,5 % na 738.000. Za 12 mesiacov do konca júna však stúpol o 9,7 % na takmer 5 miliónov.Dopyt po sedanoch po predchádzajúcom poklese v júni dočasne ožil a vzrástol o 9,1 % na 963.000 kusov. A za 12 mesiacov sa zvýšil o 5,5 % na 5,7 milióna vozidiel.Predaj elektromobilov a hybridných vozidiel v sledovanom období stúpol o 42,9 % na 84.000 a za rok do konca júna vzrástol o 111,5 % na 412.000 kusov.Americký výrobca elektromobilov Tesla v utorok (10.7.) oznámil plán na výstavbu svojej prvej továrne mimo Spojených štátov, v Šanghaji. Tesla bude zároveň prvou zahraničnou automobilkou v Číne, ktorá bude mať aj čisto zahraničného vlastníka. Peking sa totiž v apríli zaviazal, že ukončí doterajšie obmedzenia, v rámci ktorých požadoval, aby globálni výrobcovia spolupracovali v Číne s miestnymi partnermi.Tesla a tiež nemecká automobilka BMW tento týždeň zároveň oznámili, že musia zvýšiť ceny vozidiel, ktoré na čínsky trh dovážajú z USA v dôsledku vyššieho cla.Americká automobilka General Motors nezverejnila mesačné výsledky za jún, ale za 2. štvrťrok, v ktorom dosiahla nárast predaja na čínskom trhu o 0,7 % na 858.344 vozidiel.Ford Motor informoval, že jeho júnový odbyt klesol o 38 % na 62.057 áut a za 1. polrok sa znížil o 25 % na 400.300 kusov.Predaj japonskej automobilky Nissan Motor v Číne v júni medziročne vzrástol o 10,4 % na 131.038 a v 1. polroku stúpol o 10,8 % na 720.447 áut.Toyota zvýšila svoj odbyt v Číne v júni o 11 % na 117.800 vozidiel a v 1. polroku o 10,9 % na 680.000 áut.