Prieskum: Dezén pneumatík nie vždy zodpovedá stanoveným parametrom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - V apríli bol na Slovensku a v Českej republike priamo v teréne na cestách realizovaný prieskum, zameraný na kvalitu pneumatík automobilov. Celkovo sa podarilo zmerať hĺbku dezénu na pneumatikách 1635 vozidiel, z toho 723 v SR a 912 v ČR.Cieľom terénneho prieskumu bolo zistiť, v akom stave sú pneumatiky vozidiel na slovenských a českých cestách. Prieskum prebiehal počas apríla v piatich mestách na Slovensku (Považská Bystrica, Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov), kde bol jeho odborným garantom BECEP - Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR. V Českej republike bol realizovaný v desiatich mestách (Hradec Králové, Pardubice, Praha, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Brno, Olomouc a Ostrava) pod odborným dohľadom BESIP-u, Oddelenia Ministerstva dopravy ČR koordinujúceho bezpečnosť cestnej premávky).Podľa prieskumu dosiahlo Slovensko nelichotivé prvenstvo v počte vozidiel s pneumatikami, na ktorých bola nameraná hĺbka dezénu, pre letné pneumatiky zákonom stanovených 1,6 milimetrov (mm) alebo menej. Prieskum na Slovensku odhalil desať takýchto vozidiel. V Českej republike boli zaznamenané len dve.komentoval Juraj Ižvolt zo spoločnosti Continental Barum s.r.o.Počas tohtoročnej zimy najviac ojazdili pneumatiky na svojich vozidlách vodiči v Banskobystrickom kraji. Takmer 10 % z nich tu jazdí na zimných pneumatikách s dezénom pod 3 mm, čo predstavuje minimálnu zákonom stanovenú hĺbku dezénu pre zimné pneumatiky v SR. Najmenej takýchto vozidiel bolo nameraných v Bratislavskom kraji, a to len niečo vyše 1 %.Celkovo bolo na Slovensku zaznamenaných 25 vozidiel s hĺbkou dezénu pod 3 mm, čo predstavuje 11 % zo všetkých slovenských zmeraných vozidiel so zimnými pneumatikami. V susednej Českej republike je situácia podobná. Hodnotu 4 mm a menej (čo je minimálna zákonom stanovená hĺbka dezénu pre zimné pneumatiky v ČR), malo 15 % z meraných vozidiel so zimnými pneumatikami.Prieskum tiež ukázal, že vodiči často zvyknú zimné pneumatiky s dezénom pod 3 mm dojazdiť počas leta, avšak ich vlastnosti sa výrazne líšia od nových letných pneumatík.uviedol Ižvolt.Okrem toho je takéto riešenie spojené aj s horším bočným vedením, zvýšenou spotrebou a hlučnosťou. Vodiči by ho preto mali dôkladne zvážiť.Skúmala sa aj miera opotrebovania pneumatík prednej a zadnej nápravy. Výsledky ukázali, že dezén sa zvykne ojazdiť približne rovnako, zaznamenaný bol len veľmi malý rozdiel. Rovnako v SR aj ČR bol podiel ojazdenejšej vzorky na prednej náprave 48 %, na zadnej 52 %. Najväčší nameraný rozdiel v hĺbke dezénu medzi prednými a zadnými pneumatikami bol na Slovensku 9 mm. V Čechách o niečo menej, a to necelých 6 mm.TASR informovala spoločnosť Continental Barum.