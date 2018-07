I. Čombor: Razenie tunela Čebrať by malo byť spustené koncom júla

Na archívnej snímke ťažký mechanizmus počas slávnostného začiatku razenia tunela Čebrať na diaľničnom úseku D1 Ivachnová - Hubová. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 5. júla (TASR) – Výstavba úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová bude pokračovať razením tunela Čebrať zo strany od liptovskej obce Ivachnová. Práce by mali byť spustené 26. júla za prítomnosti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka. Informoval o tom ružomberský primátor Igor Čombor.Komisia ministra životného prostredia posúdila rozklady podané v procese EIA na diaľničnom úseku D1 Hubová - Ivachnová, a potvrdila prvostupňové rozhodnutie. Proces EIA je tak na svojom konci a bude čoskoro právoplatný, čo znamená, že práce v úseku sa môžu začať. To však podľa Čombora nerieši aktuálnu zlú dopravnú situáciu v Ružomberku. Mesto si preto chce vymôcť určité rýchle opatrenia tak, aby sa neúnosná situácia pre obyvateľov, ale i motoristov zmiernila.Pripravované úpravy sa dotknú najmä križovatky pri Mondi SCP.uviedol Čombor.V úseku križovatky by mali vzniknúť aj dva odbočovacie pruhy smerom na Banskú Bystricu.uzavrel primátor.S výstavbou úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová sa začalo ešte v roku 2013. Počas razenia tunela Čebrať sa však museli práce prerušiť pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 15 kilometrov, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc.