PRIESKUM: Dezinformačné stránky na Facebooku spomínali hlavne Harabina

Na archívnej snímke Štefan Harabin. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Najčastejšie spomínaným prezidentským kandidátom na dezinformačných stránkach využívajúcich Facebook bol pred prvým kolom volieb Štefan Harabin, nasledovaný Zuzanou Čaputovou. Kým Harabin bol prezentovaný ako preferovaný, pozitívne vnímaný kandidát, Čaputová bola zobrazovaná najnegatívnejšie zo všetkých uchádzačov o post hlavy štátu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu neziskovej organizácie Globsec, ktorá sa zamerala na vplyv konšpirácií a dezinformácií na sociálnych sieťach na slovenské prezidentské voľby.Prieskum analyzoval vyše 2500 príspevkov zo 14 dezinformačných stránok na Facebooku, identifikovaných projektom blbec.online, v období od 10. januára do 3. apríla 2019, detailne analyzovaných bolo 1312 príspevkov.uviedla analytička Globsec-u Katarína Klingová.dodala.Jej kolegyňa Miroslava Sawiris v tejto súvislosti spresnila, že negatívne konotácie začali výrazne narastať po tom, ako sa protikandidát Čaputovej Róbert Mistrík 26. februára vzdal kandidatúry v jej prospech, a najmä po 1. marci, keď sa v prieskumoch začala objavovať ako reálny víťaz.doplnila Sawiris.Neúspešný kandidát v druhom kole Maroš Šefčovič nebol natoľko zasiahnutý negatívnou dezinformačnou kampaňou. Príspevky o eurokomisárovi mali do prvého kola prezidentských volieb negatívnu konotáciu v prípade 43 percent, pred druhým kolom toto percento kleslo na 24.skonštatovala Klingová.Najčastejšími naratívami, ktoré sa na dezinformačných stránkach objavovali, boli "Ich použitie malo podľa analytičiek mimovládnej organizácie za cieľ najmä zdiskreditovať liberálnejších prezidentských kandidátov, rovnako tak aj podkopať dôveru v demokratické voľby.povedala Sawiris.Na dosiahnutie týchto cieľov bolo podľa zistení prieskumu použitých niekoľko techník, využívajúcich pocit ohrozenia, predsudky a stereotypy, ako aj nové konšpiračné teórie, do ktorých boli určití kandidáti príspevkami zapletení.