Prieskum: Dve tretiny Slovákov nevedia, ako dlho používať pneumatiky

Bratislava 12. októbra (TASR)

Bratislava 12. októbra (TASR) - Takmer dve tretiny slovenských motoristov nevedia, ako dlho môžu používať pneumatiky. Viac ako polovica by dala zlikvidovať už 3- či 5-ročné obutie na svoje auto. Vodičom nie je jasné ani to, čo sa vlastne nazýva novou pneumatikou. Na strane druhej, o pneumatiky sa starajú, dobre ich uskladňujú a pravidelne merajú ich tlak. Zaujímavým faktom je, že 11 % z nich jazdí bez rezervy a 26 % sa spolieha iba na dojazdovú pneumatiku.Zhruba polovica Slovákov má podľa prieskumu spoločnosti Apollo Vredestein zafixovanú správnu hodnotu 1,6 mm hĺbky dezénu letnej pneumatiky, ktorú vyžaduje legislatíva. Mnohí (58 %) sa však mylne domnievajú, že by mali odovzdať na ekologickú likvidáciu už 3- alebo 5-ročné pneumatiky. Odborníci v gumárenskom priemysle sa zhodujú, že životnosť pneumatík je 10 rokov. Zároveň je veľmi dôležité, aby sa pneumatiky, ktoré ešte neboli namontované, skladovali za predpísaných podmienok, aby zostali plne funkčné päť rokov od výroby. Inými slovami, predaj a montáž nepoužitej 5-ročnej pneumatiky nepredstavuje žiadne technické riziko.zdôrazňuje Mikuláš Benča, expert Apollo Vredestein.Životnosti pneumatík po montáži prospieva správne skladovanie mimo sezóny. S tým Slováci problém nemajú a 85 % ich skladuje doma v interiéri alebo v pneuservise. Len 12 % z nich má gumy, na ktorých práve nejazdia, odložené vonku. Ďalším faktorom opotrebenia, ale aj bezpečnosti je správny tlak. Ten podľa svojho vyjadrenia pravidelne, alebo aspoň pred dlhšou cestou kontroluje takmer 90 % motoristov.Prieskum sa uskutočnil medzi 19. septembrom a 4. októbrom 2019. Na otázky odpovedalo 2200 slovenských motoristov.