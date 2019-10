Bomba vybuchla pri väznici so zadržiavanými militantmi IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 12. októbra (TASR) - Bomba uložená v aute vybuchla v sobotu pri väznici, v ktorej sú zadržiavaní militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie, kde Turecko podniká ofenzívu proti Kurdom. Informovala o tom organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) monitorujúca vojnu v krajine a kurdský predstaviteľ. Citovala ich tlačová agentúra DPA.Bombový útok nastal pred centrálnou väznicou v časti Guwarán v severovýchodnom meste Hasaka, spresnilo SOHR.Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi urýchlene poslali do väznice posily, aby zabránili zadržiavaným militantom z IS v úteku, dodalo SOHR. Obete neboli hlásené.Hovorca SDF Mustafá Balí obvinil z útoku pri väznici práve Islamský štát.Bombový útok nasledoval deň po tom, čo pri útoku autom naloženom výbušninami v severovýchodnom sýrskom meste Kámišlí zahynuli najmenej traja civilisti. K násiliu sa prihlásil IS.Turecko začalo v stredu 9. októbra inváziu na severovýchode Sýrie a tvrdilo, že cieli len na extrémistov z Islamského štátu a kurdské milície, ktoré sú podľa Ankary napojené na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK). Tá vedie na území Turecka dlhodobé povstanie.SDF boli kľúčovou silou v boji proti Islamskému štátu a pomohli Američanom poraziť jeho samozvaný kalifát vyhlásený na území Sýrie a Iraku.SDF v piatok oznámili, že piatim militantom IS sa podarilo dostať z väznice v Kámišlí po tom, čo neďalekú oblasť ostreľovala turecká armáda, pripomenula tlačová agentúra Reuters.V piatok tiež ženy spriaznené s Islamským štátom zaútočili palicami a kameňmi na príslušníkov bezpečnostných oddielov počas veľkej vzbury v tábore, kde sú zadržiavané. Tábor sa nachádza v tej istej, severovýchodnej oblasti Sýrie, dodal predstaviteľ Kurdov.Tento týždeň upozornil, že väzni z IS môžu ujsť z väznice, keďže bezpečnostné sily vedené Kurdmi musia bojovať proti tureckej ofenzíve a ich možnosti strážiť zadržiavaných militantov sa tak oslabili.