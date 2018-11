Prieskum: EÚ musí spájať sily proti zbytočným antibiotikám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok, v predvečer 11. Európskeho dňa antibiotík, zverejnila výsledky nového prieskumu Eurobarometra o poznatkoch verejnosti o antibiotikách a celkových trendoch ich používania.Zo štúdie vyplýva, že v používaní antibiotík došlo k pozitívnemu vývoju, keď 32 percent ľudí uviedlo, že v posledných dvanástich mesiacoch brali antibiotiká. V prieskume z roku 2009 to bolo až 40 percent opýtaných.EK však upozornila na skutočnosť, že mnohé z antibiotík sa užívali zbytočne. Prieskum naznačil, že 20 percent antibiotík sa užívalo na chrípku alebo prechladnutie, pričom sedem percent opýtaných ich bralo bez lekárskeho predpisu. Okolo 66 percent respondentov vie, že je zbytočné užívať antibiotiká na prechladnutie a 43 percent si uvedomuje, že antibiotiká sú neúčinné proti vírusom.V reakcii na tieto údaje a pri príležitosti Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis upozornil, že v EÚ treba vynaložiť viac úsilia na zvyšovanie povedomia a poznatkov o antimikrobiálnych látkach medzi spoluobčanmi.uviedol Andriukaitis vo vyhlásení pre médiá. Vyzval preto všetkých, ktorí majú vplyv na prevenciu a liečbu infekcií, aby zdvojnásobili svoje úsilie v boji proti hrozbe antimikrobiálnej rezistencie.EK pripomenula, že za uplynulých 15 rokov stála EÚ na čele snáh o riešenie problémov spojených s antimikrobiálnou rezistenciou. Od roku 2022 bude v EÚ zakázané používanie antimikrobík na podporu rastu zvierat, ako aj ich preventívne používanie prostredníctvom medikovaných krmív a v skupinách zvierat. Krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, budú musieť pri vývoze do EÚ dodržiavať zákaz antimikrobík na podporu rastu, ako aj obmedzenia týkajúce sa antimikrobík vyhradených na humánne použitie. Nové právne predpisy EÚ tak zlepšia ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikom šírenia antimikrobiálnej rezistencie prostredníctvom dovozu zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu.EÚ podporuje spoluprácu a posilňuje usmernenia týkajúce sa antimikrobiálnej rezistencie v medzinárodných organizáciách, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), a bude sa naďalej ujímať aktívnej a vedúcej úlohy v tejto oblasti aj v práci skupiny G20.Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je rezistencia mikroorganizmu voči antimikrobiálnej látke, na ktorú bol pôvodne citlivý. AMR sa vyskytuje prirodzene, ale tento jav sa značne posilňuje nadmerným a neprimeraným používaním antimikrobiálnych látok a nedostatočnou kontrolou infekcií, ako aj nedostatočnými hygienickými návykmi u ľudí a zvierat.(spravodajca TASR Jaromír Novak)