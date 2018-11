EP vyšiel v ústrety cestujúcim pri zmene nariadenia z roku 2007

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Brusel/Štrasburg 15. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Štrasburgu upravil návrh nariadenia o právach cestujúcich v železničnej preprave. Poslanci okrem iného žiadajú vyššie náhrady za meškanie vlakov a dostupnejšiu pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou.Poslancami schválená reforma pravidiel z roku 2007 by mala zaistiť vyššiu informovanosť o právach cestujúcich, zlepšiť pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, uľahčiť cyklistom prístup do vlakov, vyjasniť postupy týkajúce sa riešenia sťažností a zvýšiť náhrady cestujúcim v prípade meškania vlakov.Spravodajca uznesenia, poľský poslanec Boguslaw Liberadzki, skonštatoval, že postoj EP znamenáuviedol Liberadzki.Europoslanci navrhli zvýšiť náhrady za meškanie dlhšie ako 60 minút z 25 percent na 50 percent z ceny cestovného dokladu, a to bez straty práva cestujúceho na samotnú prepravu do miesta určenia. V prípade, že meškanie presiahne 90 minút, cestujúcim by mal vzniknúť nárok na náhradu vo výške 75 percent z ceny ich lístka, pri meškaní nad 120 minút by im mal byť preplatený celý cestovný lístok.Podľa rozhodnutia EP aj vtedy, ak si cestujúci zakúpi viacero cestovných lístkov na jednu cestu s nadväzujúcimi železničnými spojmi, právo cestujúceho na informácie, asistenciu a náhradu musia byť rovnaké ako pri zakúpení jediného priameho lístka.Európski zákonodarcovia zároveň odmietli návrh na oslobodenie železničných dopravcov spod povinnosti vyplatiť cestujúcim kompenzáciu za meškanie v prípadoch, keď nastane nepredvídaná mimoriadna situácia.Podľa rozhodnutia EP by asistencia osobám so zníženou pohyblivosťou mala byť poskytovaná bezplatne a na väčších staniciach aj bez toho, aby bol o tom personál vopred informovaný. Poslanci tiež skrátili lehotu na avizovanie potreby asistencie pri menších staniciach a jasne zadefinovali zodpovednosť prevádzkovateľov služieb železničnej prepravy a prednostov staníc za plnú kompenzáciu v prípadoch, keď stratia alebo poškodia vybavenie, ktoré cestujúcim zabezpečuje ich mobilitu.Europarlament vyšiel v ústrety cestujúcim s bicyklami - tí by podľa poslancov mali mať právo vziať si bicykel aj do rýchlika, diaľkového vlaku, cezhraničného a regionálneho vlaku. Všetky nové alebo renovované vlaky osobnej prepravy by mali mať dobre označený priestor určený na prepravu bicyklov.Poslanci presadzujú aj skoršie ukončenie dočasných výnimiek z uplatňovania pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej preprave, ktoré využíva viacero členských štátov EÚ. EP chce všetky výnimky zrušiť najneskôr do roka od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel.(spravodajca TASR Jaromír Novak)